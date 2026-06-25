ブラジルに完敗…C組３位のスコットランドは待つしかない。主将ロバートソン「本当に辛い数日間になるだろう」【W杯】
スコットランド代表は現地６月24日、北中米ワールドカップのＣ組３節でブラジル代表と対戦。０−３で完敗した。
開始７分、自陣ペナルティエリア内でのボールロストからヴィニシウス・ジュニオールに先制点を浴びると、45＋３分にもヴィニシウスに被弾。さらに後半に入って60分にマテウス・クーニャにもう１点を加えられた。
スコットランドは初戦でハイチを１−０で下すも、その後に連敗。勝点３に留まり、ブラジル、モロッコに次いでC組３位で終わった。ただ、参加が48か国に増え、ラウンド32が新設された今大会からは、３位でも12グループの中で上から８番目までに入れば、グループステージを突破できる。
敗退が決まったわけではないものの、主将のアンドリュー・ロバートソンは浮かない表情だ。英衛星放送『Sky Sports』によれば、新シーズンからはトッテナムでプレーする32歳のDFは、こう語った。
「悔しい。ミスを犯してしまった。試合の立ち上がりは良かったし、ボールも上手くキープできていた。相手に偽りの安心感を与えられてしまった。ボールを持つ時間がもっとあると思い込んでいた。今のところ、ただただ悔しいという気持ちだ。こうした強豪相手には、我々が犯したようなミスは許されない。ほぼ全てのミスに対して罰せられた。０−３で敗れるのは到底許容できる結果ではない。責任は我々自身にある」
ロバートソンはそして「これからの数日間は、本当に辛いものになるだろう」と口にした。とにかく、他グループの動向を見守り、吉報を待つしかない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スコットランドDFが痛すぎるミス→ヴィニシウスが冷静フィニッシュ
開始７分、自陣ペナルティエリア内でのボールロストからヴィニシウス・ジュニオールに先制点を浴びると、45＋３分にもヴィニシウスに被弾。さらに後半に入って60分にマテウス・クーニャにもう１点を加えられた。
スコットランドは初戦でハイチを１−０で下すも、その後に連敗。勝点３に留まり、ブラジル、モロッコに次いでC組３位で終わった。ただ、参加が48か国に増え、ラウンド32が新設された今大会からは、３位でも12グループの中で上から８番目までに入れば、グループステージを突破できる。
敗退が決まったわけではないものの、主将のアンドリュー・ロバートソンは浮かない表情だ。英衛星放送『Sky Sports』によれば、新シーズンからはトッテナムでプレーする32歳のDFは、こう語った。
ロバートソンはそして「これからの数日間は、本当に辛いものになるだろう」と口にした。とにかく、他グループの動向を見守り、吉報を待つしかない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スコットランドDFが痛すぎるミス→ヴィニシウスが冷静フィニッシュ