【Ｗ杯Ｂ組・最終順位】勝点７のスイスが首位通過。得失点差でボスニアを上回るカナダが２位抜け。最下位はカタール
北中米ワールドカップで現地６月24日に、グループＢ最終節の２試合が行なわれた。
スイス対カナダは、スイスが２−１で競り勝つ。ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタールは、ボスニア・ヘルツェゴビナが３−１で勝利した。
これで最終順位が確定。１位は勝点７のスイス、勝点４でカナダとボスニア・ヘルツェゴビナが並び、得失点差で上回るカナダが２位、ボスニア・ヘルツェゴビナが３位。勝点１のカタールが最下位だ。
グループＢの結果
▼第１節
カナダ １−１ ボスニア・ヘルツェゴビナ
カタール １−１ スイス
▼第２節
スイス ４−１ ボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダ ６−０ カタール
▼第３節
スイス ２−１ カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ ３−１ カタール
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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スイス対カナダは、スイスが２−１で競り勝つ。ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタールは、ボスニア・ヘルツェゴビナが３−１で勝利した。
これで最終順位が確定。１位は勝点７のスイス、勝点４でカナダとボスニア・ヘルツェゴビナが並び、得失点差で上回るカナダが２位、ボスニア・ヘルツェゴビナが３位。勝点１のカタールが最下位だ。
グループＢの結果
▼第１節
カナダ １−１ ボスニア・ヘルツェゴビナ
カタール １−１ スイス
▼第２節
スイス ４−１ ボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダ ６−０ カタール
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