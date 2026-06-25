グループＢの最終順位。※TCS＝チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月24日に、グループＢ最終節の２試合が行なわれた。

　スイス対カナダは、スイスが２−１で競り勝つ。ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタールは、ボスニア・ヘルツェゴビナが３−１で勝利した。

　これで最終順位が確定。１位は勝点７のスイス、勝点４でカナダとボスニア・ヘルツェゴビナが並び、得失点差で上回るカナダが２位、ボスニア・ヘルツェゴビナが３位。勝点１のカタールが最下位だ。
 
グループＢの結果
▼第１節
カナダ １−１ ボスニア・ヘルツェゴビナ
カタール １−１ スイス

▼第２節
スイス ４−１ ボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダ ６−０ カタール

▼第３節
スイス ２−１ カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ ３−１ カタール

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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