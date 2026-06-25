第1子妊娠中のみちょぱ、お腹ふっくらな近影 夫・大倉士門との“ラブラブ”コストコ＆水族館ショットに「可愛い夫婦」と反響
タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が24日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントの大倉士門（33）との“ラブラブ”なプライベートショットを複数枚公開し、仲むつまじい姿に反響が集まっている。
【写真】「なんだこの可愛い夫婦は」ふっくらお腹のみちょぱ＆大倉士門の“ラブラブ”夫婦2ショット
現在、第1子を妊娠中のみちょぱは「たまってた写真たちミックス」という言葉とともに、お腹がふっくらとしてきたことが感じられる私服姿をはじめ、「コストコ」で買い物を楽しむ様子や、千葉県の鴨川シーワールドで撮影された夫婦2ショットなど、楽しげな日常のひとコマを披露した。
ほほ笑ましい夫婦の日常に対し、ファンからは「可愛い夫婦」「幸せそうな表情がナイス」「なんだこの可愛い夫婦は」「Babyもクリクリおめめかな」「出産はもうすぐですか？」「憧れの夫婦です」といった温かいコメントが多く寄せられている。
【写真】「なんだこの可愛い夫婦は」ふっくらお腹のみちょぱ＆大倉士門の“ラブラブ”夫婦2ショット
現在、第1子を妊娠中のみちょぱは「たまってた写真たちミックス」という言葉とともに、お腹がふっくらとしてきたことが感じられる私服姿をはじめ、「コストコ」で買い物を楽しむ様子や、千葉県の鴨川シーワールドで撮影された夫婦2ショットなど、楽しげな日常のひとコマを披露した。
ほほ笑ましい夫婦の日常に対し、ファンからは「可愛い夫婦」「幸せそうな表情がナイス」「なんだこの可愛い夫婦は」「Babyもクリクリおめめかな」「出産はもうすぐですか？」「憧れの夫婦です」といった温かいコメントが多く寄せられている。