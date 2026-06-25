ルールを守り、スムーズな交代をみせる2匹の豆柴が、SNSで話題となっている。

【映像】スムーズに交代する様子（実際の映像）

ボックスの中に、ちょこんと座っているのは豆柴のギルくん（5歳）。そこにやってきたのは、同じく豆柴の孔明くん（2歳）。ギル君がボックスから出るとスムーズに入れ替わり、次は孔明君が中へ。

実はこれは2匹のルーティンなんだそう。このボックスは「ペット用乾燥機」でお散歩のあとは、いつもホコリや花粉を吹き飛ばすために入っている。2匹は飼い主（@rV4xsyABfC5190）の手をわずらわせることなく、無駄のない動きで交代していく。後から入る孔明くんは「お兄ちゃんが先」というルールをきちんと守って お利口に待つ、健気な弟くん。

でも、たまに待ちきれないことも…。そんなにこの部屋が好きなのか、飼い主に伺ってみると「実は よく分からない」とのこと。「風が気持ちいい説と、乾燥機から出たらもらえる“おやつ目当て”説」が浮上しているそうだ。

この動画を見た人からは「ちゃんと順番待ちしてるの偉すぎ！」「乾いたワン」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）