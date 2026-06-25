ニッチェ江上、ダイエット成果報告 82.6キロから減量継続中「頑張りましたね〜」「すご〜！」「えらいです！」
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子（41）が、自身のブログでダイエットの経過を報告。目標に向けて順調に体重を減らしていることを明かし、ファンから応援の声が寄せられている。
【写真】体重グラフを公開した江上敬子
江上は「マイナス5キロも間近だ！！」と題したブログを更新。「単独ライブの為にも、もう少し体を軽くしたい今日この頃」と切り出し、「2時間近くのライブを、40代半ばの主婦がやり切るには、ちょっと体重が重すぎる」と率直な思いをつづった。
5月には「ここ6年間での最高体重をたたき出しましたので、今日からダイエットすることを誓います」と宣言していた江上。その後も食べ歩きロケや海外ロケが続く中で減量を継続しているといい、「食べまくるロケや、海外ロケも挟みつつのダイエットは、頑張って続けています！！」と報告した。
公開した体重記録によると、5月末時点で80キロ台だった体重は79キロ台前半まで減少。「良いペース!!」と手応えを明かし、「82.6キロからのスタートなので、マイナス5キロも間近だ」と喜びをにじませた。
また、単独ライブ「ビフテキ」のチケット先行受付についても紹介し、「チケットぴあ1次先行受付中です！！期間は7月2日までなので、お急ぎくださいませ」と呼びかけた。
さらに、娘と訪れた粘土遊び施設で制作した作品も公開。リンゴやイチゴ、ケーキ、だんごなどをモチーフにした作品を披露し、「大人だけど、粘土って好きだな」と楽しそうにつづった。
最後には「これからドラマ（ちょい役）の撮影!!行ってきます」と近況も報告。仕事と育児を両立しながらダイエットにも励む姿を見せた。
この投稿にファンからは「−5キロ凄い!!」「頑張りましたね〜」「すご〜！」「えらいです！立派！お見事！頑張ったあ！」「えのちゃん色々頑張ってるなぁ〜」「単独ライブ頑張ってください」など、温かいエールが寄せられている。
【写真】体重グラフを公開した江上敬子
江上は「マイナス5キロも間近だ！！」と題したブログを更新。「単独ライブの為にも、もう少し体を軽くしたい今日この頃」と切り出し、「2時間近くのライブを、40代半ばの主婦がやり切るには、ちょっと体重が重すぎる」と率直な思いをつづった。
公開した体重記録によると、5月末時点で80キロ台だった体重は79キロ台前半まで減少。「良いペース!!」と手応えを明かし、「82.6キロからのスタートなので、マイナス5キロも間近だ」と喜びをにじませた。
また、単独ライブ「ビフテキ」のチケット先行受付についても紹介し、「チケットぴあ1次先行受付中です！！期間は7月2日までなので、お急ぎくださいませ」と呼びかけた。
さらに、娘と訪れた粘土遊び施設で制作した作品も公開。リンゴやイチゴ、ケーキ、だんごなどをモチーフにした作品を披露し、「大人だけど、粘土って好きだな」と楽しそうにつづった。
最後には「これからドラマ（ちょい役）の撮影!!行ってきます」と近況も報告。仕事と育児を両立しながらダイエットにも励む姿を見せた。
この投稿にファンからは「−5キロ凄い!!」「頑張りましたね〜」「すご〜！」「えらいです！立派！お見事！頑張ったあ！」「えのちゃん色々頑張ってるなぁ〜」「単独ライブ頑張ってください」など、温かいエールが寄せられている。