【FIFAワールドカップ2026】モロッコ代表 4ー2 ハイチ代表（日本時間6月25日／アタランタ・スタジアム）

【映像】衝撃の“スーパーゴラッソ”→ゴールに一直線で突き刺さる瞬間（実際の様子）

ハイチ代表のFWウィルソン・イシドールが、大会ベスト級とも言える衝撃のゴラッソを叩き込んだ。右足でゴール左隅へ突き刺した弾丸ミドルに、ファンたちが驚愕している。

ここまで2連敗を喫しているハイチは、FIFAワールドカップ2026のグループC第3節でモロッコ代表と対戦。10分にオウンゴールで先制しながらも、39分に同点に追いつかれる展開となった。

それでも43分、イシドールが再び試合を動かす。相手陣内のルーズボールをDFジャン・ケヴィン・デュヴェルンがヘディングで回収し、ボールはイシドールの足元へ。ボックス手前でボールを受けた25歳のアタッカーは迷わず右足を振り抜く。弾丸のようなシュートは一直線にゴール左隅へ突き刺さった。

衝撃の一撃に、スタジアムに詰めかけたハイチサポーターは歓喜。一方のモロッコサポーターは思わず頭を抱えるしかなかった。

DAZNで解説を務めた中山雄太氏（FC町田ゼルビア）は「すごいゴールですね。セカンドボールを拾えたタイミングで一瞬、時間がありました。勇気を持って振り抜いたゴールですね。パーフェクトです」と称賛。同じく解説の南雄太氏も「ここいったらGKは取れないですね」とGKの視点から評価した。

SNS上でも「すげえw」「とんでもないゴラッソ」「エグすぎるやろ」「こんなの取れん」「ハイチ強いやん！」「素晴らしすぎる」「大会ベスト級だな」と称賛の声が相次いだ。

試合はその後、モロッコが逆転して4ー2で勝利。ハイチは未勝利のまま、52年ぶりのワールドカップを終えることとなった。

（FIFAワールドカップ2026）