【FIFAワールドカップ2026】パナマ代表 0−1 クロアチア代表（日本時間6月24日／トロント・スタジアム）

【映像】モドリッチの「神業スルーパス」（実際の様子）

クロアチア代表のMFルカ・モドリッチが繰り出したスルーパスが話題を集めている。

日本時間6月24日のFIFAワールドカップ2026グループL第2節で、クロアチア代表はパナマ代表と対戦。2006年、2014年、2018年、2022年に続いて5度目のW杯出場となった40歳のモドリッチは、開幕から2試合連続でダブルボランチの一角で先発出場した。

記念すべき代表通算200試合目となった一戦でも、その卓越したクオリティーを随所で見せつける。中でも圧巻だったのが、1点リードで迎えた57分だ。

パナマのCKをクロアチアDF陣が弾き返すと、ペナルティーエリア手前でこぼれ球をパナマのMFジョエル・バルセナスが拾った。しかしクロアチアは3人がかりでプレスを仕掛け、最後はFWアンテ・ブディミルがスライディングタックルでボールを奪うと、モドリッチがボールを回収した。

モドリッチはツータッチで縦に持ち運ぶと前方を確認。フリーで縦に抜け出したMFマルコ・パシャリッチへ絶妙なスルーパスを供給した。

試合後には胴上げも

味方のゴールへの最短ルートを射抜くようなパスによって決定機が生まれたが、パシャリッチは相手GKとの1対1でまさかのミス。距離を詰められたことでシュートを流し込めず、こぼれ球も大きくふかしてしまった。

ゴールには繋がらなかったものの、SNSではモドリッチの鮮やかなパスが話題に。ファンからは「モドリッチうまっ」「パスえぐいやろ」「モドリッチのパス鳥肌！あれ外すとかまじかよ」「モドリッチすげーわ」「モドリッチのパス！みた？」「神パス」「完璧すぎるパス」など、称賛の声が相次いだ。

なお、初戦でイングランド代表に敗れていたクロアチア代表は、54分に奪った先制点を最後まで守り切って1−0で勝利。試合後にモドリッチは200キャップを記念したTシャツやユニホームを渡され、チームメイトたちから胴上げもされていた。ラウンド32進出に向けて貴重な勝点3を獲得したクロアチア代表は、最終節を前にグループLの3位につけている。

（FIFAワールドカップ2026）

