◇インターリーグ ドジャース4−3ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては6回5安打3失点、8奪三振の力投で8勝目をつかみ、打者としても3回の第2打席で反撃の適時打を放つなど2安打で逆転勝利に貢献した。チームは3連戦3連勝とスイープに成功した。

試合後、大谷は失点した2回について「全体的にそのイニング迷いながら投げている感じはあったので、それが球の質的にも出ていたのかなと思います」と振り返った。

この回は1死満塁から捕逸で失点。内角直球を捕手・ラッシングが捕り損ねたが、サインミスがあったのかと質問が飛ぶと「そうですね。変化球と真っ直ぐ、どっちも出たんですけど、僕は最後の球種をチョイスというか、だろうなと思ったんですけど、ラッシング的には動き始めたのが1球目だったので、最初のサインが来ると思ってたという、そういう感じだったかなと思います」と説明した。

その後はピッチコムを使って自ら配球をラッシングに伝え「自分で組み立てだったりとか、球種の選択だったりとか、まず、やってみようっていうのが、いい投球の1つの要因だったのかなとは思います」と語った。

ラッシングとは息が合わない場面も目立ち「ゲーム前にいろいろミーティングをしますし、共有はしますけど、やっぱりゲームの中で、組み立てであったりとか、変わることもありますし、打者の反応だったりとか、どういう感覚で打席に立っているのかとか、それによって配球もまた変わってくるので、これ1つってことでなくって、まずコミュニケーションをしっかり鳥ながらやらないといけないのかなと。前回もそうでしたけど」とした。