【「DELTARUNE（デルタルーン）」：Chapter 5】 6月25日 配信予定

RPG「UNDERTALE（アンダーテイル）」の公式Xのアカウント名やヘッダーが黒塗り化している。

「アンダーテイル」のパラレルストーリーを描いたRPG「DELTARUNE（デルタルーン）」のChapter 5が本日6月25日に配信開始。これに関連してか、「アンダーテイル」の公式Xに何やら動きが。アカウント名やヘッダーが黒塗りになっている。

SteamのストアページなどではChapter 5配信開始の正式アナウンスも公開。「10年前に思いついたこのクレイジーな作品を楽しんで。では次の章の制作に戻ります」と開発者のコメントも添えられている。

□Steam「DELTARUNE CHAPTER 5 Out Now!」のページ

「UNDERTALE」公式Xのヘッダー

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