「アンダーテイル」公式Xが黒塗り化。本日配信の「DELTARUNE」チャプター5に関連してか
【「DELTARUNE（デルタルーン）」：Chapter 5】 6月25日 配信予定
RPG「UNDERTALE（アンダーテイル）」の公式Xのアカウント名やヘッダーが黒塗り化している。
「アンダーテイル」のパラレルストーリーを描いたRPG「DELTARUNE（デルタルーン）」のChapter 5が本日6月25日に配信開始。これに関連してか、「アンダーテイル」の公式Xに何やら動きが。アカウント名やヘッダーが黒塗りになっている。
SteamのストアページなどではChapter 5配信開始の正式アナウンスも公開。「10年前に思いついたこのクレイジーな作品を楽しんで。では次の章の制作に戻ります」と開発者のコメントも添えられている。
□Steam「DELTARUNE CHAPTER 5 Out Now!」のページ
「UNDERTALE」公式Xのヘッダー
第五ノ “野”。https://t.co/CXTNmybDEy- ██████ (@UndertaleJP) June 24, 2026
DELTARUNE (C) Toby Fox 2018-2026. All rights reserved.