ビーケー・ジャパンは、全国のバーガーキング店舗にて「14時からお得！2コで500円」キャンペーンを6月26日より開催する。期間は7月2日まで。

「14時からお得！2コで500円」は、対象となる「チキンナゲット 5ピース」、「オニオンリング」、「チリチーズフライ」の3種のサイドメニューから異なる2個を注文すると、最大33%オフの500円となるキャンペーン。1週間限定で各日14時から開催され、人気のサイドメニューをお得に楽しめる。

キャンペーンは一部の店舗を除く、全国のバーガーキング店舗にて実施予定。店舗の状況により、販売を一時中止する場合もある。

チキンナゲット 5ピース

オニオンリング

チリチーズフライ

TM & (C) 2026 Burger King Company LLC.

Used under license. All rights reserved.

