Ｊ３福島ユナイテッドは２５日、横浜ＦＣから期限付き移籍で加入している三浦知良（５９）の移籍期間を２０２７年６月３０日まで１年間延長することが決定したと発表した。７月３日以降にチームに合流予定。代名詞の背番号「１１」にちなんで午前１１時に発表された。

今年は５年ぶりにＪリーグでプレー。２月から行われた特別大会の明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグでは６試合に出場し４試合で先発。６月７日の琉球戦では先発して前半２１分までプレーし、自身が持つＪリーグ公式戦の最年長出場記録を５９歳３カ月１２日に更新していた。

来年２月２６日には６０歳を迎えるレジェンド。“還暦Ｊリーガー”の誕生で、来季はＪリーグ最年長ゴールにも期待がかかる。

三浦のコメント全文は以下の通り。

「昨シーズンはみなさまの温かい声援が大きな力になりました。ありがとうございました。引き続き、福島ユナイテッドＦＣでのチャレンジを続けることを決断しました。変わらず情熱を燃やし続け、チームのＪ２昇格に貢献できるよう日々のトレーニングから全力を尽くします。みんなで喜びを分かち合いましょう」