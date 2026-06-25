辻希美「やばい、起きない」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝姿公開「ママにベッタリで可愛い」「丸まった背中がたまらない」
【モデルプレス＝2026/06/25】タレントの辻希美が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開し、話題となっている。
【写真】39歳5児のママタレ「丸まった背中がたまらない」ぐっすり寝る第5子の姿
辻は、夢空ちゃんが膝に座って抱かれた状態で寝ている写真に「やばい、起きない 頑張って起こそう」とコメントを添えて投稿。続く写真では夢空ちゃんはベッドの上ででうつ伏せで寝ており、辻は「え」とびっくりした顔の絵文字を付けている。最終的にはおもちゃを口に入れ、座って遊ぶ夢空ちゃんの写真にサムズアップのスタンプを添えて披露している。
この投稿には「尊い天使」「癒される」「ママにベッタリで可愛い」「丸まった背中がたまらない」「ずっと見てられる可愛さ」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳5児のママタレ「丸まった背中がたまらない」ぐっすり寝る第5子の姿
◆辻希美、起きない夢空ちゃんの姿を投稿
辻は、夢空ちゃんが膝に座って抱かれた状態で寝ている写真に「やばい、起きない 頑張って起こそう」とコメントを添えて投稿。続く写真では夢空ちゃんはベッドの上ででうつ伏せで寝ており、辻は「え」とびっくりした顔の絵文字を付けている。最終的にはおもちゃを口に入れ、座って遊ぶ夢空ちゃんの写真にサムズアップのスタンプを添えて披露している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「尊い天使」「癒される」「ママにベッタリで可愛い」「丸まった背中がたまらない」「ずっと見てられる可愛さ」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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