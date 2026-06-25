会社などで成果があった場合、どのように分配するのが公平になるのか？【社会心理学】

会社などで成果があった場合、どのように分配するのが公平になるのか？

みんな同額が満足とは限らない

会社などのチームで働いて成果があがった時、その報酬はどのように分配されるのが、一番不公平感が無いでしょうか？アダムスの提唱した理論によると、自分の投入したコストに対して報酬が少ない時はもちろん、報酬が多すぎる時にも不公平感を感じるとされています。では、報酬の分配原理には、どのようなものがあるのでしょうか。

最初に挙げられるのが、貢献度に応じて分配される衡平原理です。業績に基づいて支払われる成果給がこれにあたります。次が、全員に均等に配分する平等原理。能力に関係なく一定額が支給される給与などがその例です。そして、その報酬を必要としている程度に応じて分配する必要原理。さらには、最も高い業績をあげた人にすべてを与える独占原理もあります。

それぞれの使い分けですが、経済的生産を目的とし、メンバー間で競争が生まれるような場合には、衡平原理が支持され、快適な社会生活の維持を目的として、協同関係を重視する集団では、平等原理が支配的になるとされています。また、福祉や家族といった生活向上を志向する集団では、必要原理が強くなります。

さらに、メンバーの入れ替わりが激しく、流動性の高い集団では、高い業績をあげた人が衡平原理を望み、あまり業績をあげていない人は平等原理を望むとされます。一方、メンバーがあまり入れ替わらず、人間関係が長く続く集団では、好業績の人も平等原理を望む傾向が強くなります。これは、公平さを保つ以上に、円滑な人間関係を重視することの表れと考えられます。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也