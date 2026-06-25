改めて知っておきたい肥満と高血圧の怖い関係とは？【体脂肪の話】

改めて知っておきたい肥満と高血圧の怖い関係とは

塩分の摂り過ぎだけが原因じゃない

高血圧と言うと「塩分の摂り過ぎが原因」というイメージが強いでしょう。確かに日本人は昔から塩分の多い食事をよく摂っていたため、高血圧の人がたくさんいました。最近では健康意識の高まりもあって塩分の摂取量は減ってきていますが、それでも塩分の摂り過ぎを原因とする高血圧はまだまだ多いようです。

その一方で、最近は肥満が原因の高血圧が、とくに若年・中年の男性に増えています。なぜ肥満が高血圧につながるのかと言うと、肥満によってインスリンが過剰分泌されることが、原因のひとつとして考えられています。

インスリンは血液中のブドウ糖をエネルギーとして使うのを助けるホルモンですが、内臓脂肪が増えてくると効き目が悪くなってきます。そこで体はインスリンをたくさん分泌してカバーしようとします。こうして血液中のインスリン濃度が高くなると、ナトリウムを排泄しにくくなったり血管が収縮したりして血圧が上がってしまいます。塩分を摂り過ぎていなくても、肥満が原因で高血圧になりやすいのです。

なお、高血圧の診断基準は、最高血圧が１４０ｍｍＨｇ以上、または最低血圧が90ｍｍＨｇ以上です。血圧が高くなっても自覚症状はほとんどないので、毎年しっかり健康診断を受けて血圧をチェックしておくことが大事です。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』 監修：土田隆