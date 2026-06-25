特集です。



来年行われる長野市・善光寺の御開帳を前に、リニューアルした宿坊があります。

ホテルでも旅館でもない、宿坊が目指す今どきの「おもてなし」とは？



開放感あふれる、モダンな土間に。

趣ある廊下を抜けると、広々とした客間。

さらには…最新のシステムバスも完備。



実はここ、お寺なんです。



善光寺に39ある宿坊の一つ天台宗の「蓮華院」。創建は数百年前。古くから善光寺の参拝者を迎えてきました。現在の建物は明治末期ごろに建てられたといいます。





蓮華院 関口慈圓住職「この部分は、昭和の時代にこのもともと土間だった場所に床が張られて、極力この建物ができた時の姿に戻すような形でかつ、現代のわれわれの生活に合わせたような施設設備を取り入れた」去年9月から大規模な改修を行い、今年4月、リニューアルオープンしました。蓮華院 関口慈圓住職「お客さまがお泊まりになるお部屋は、主にふすまと障子だけで仕切られた大部屋ということになってました。やはり現代では、そういうものもそぐわないような場面が多くなってきまして、今回は大きな部屋を小部屋に分けて、それぞれ鍵をつけて個室にするということが、まず一つでございます」これまでは、主に大広間をふすまで仕切るスタイルだった客室は5つの個室に。さらに、一部の部屋にはトイレもつけるなど、宿としての快適さを向上。モダンと伝統が融合する宿坊に生まれ変わりました。蓮華院 関口慈圓住職「私がこの寺の住職になったときに、この建物が、果たしてこの先100年、200年残せるものかどうかをまず知りたかったんですね」栃木県の寺の三男として生まれた関口住職。東京やアメリカなどの寺で経験を積んだのち、2016年、縁あって蓮華院の住職となりました。蓮華院 関口慈圓住職「ずっとお寺の事しかやってこなかったのに、急に、宿泊業をやりなさい、宿の主をやりなさい、ということですから、これはなかなか最初は大変でしたね」全盛期には、蓮華院も多くの宿泊客でにぎわっていたといいますが、関口住職が来た当時は年間で数十人。建物も…。蓮華院 関口慈圓住職「お世辞にも、新しくてきれいな建物とは言えなかったかもしれませんね」傷みも激しく、ある行事を見据えて、改修に踏み切りました。蓮華院 関口慈圓住職「来年に控えた御開帳までに、私も含めて、うまく準備期間として、やっぱり1年間ぐらいはほしいなということで、なんとか4月には開業できるように工事をしたということですね」来年春の御開帳。前回2022年には約636万人の参拝者が善光寺を訪れました。蓮華院でも多くの宿泊客が予想されるため、1年前の今から準備を進めています。いままで電話とFAXでしか受け付けていなかった予約も、リニューアルに合わせて、英語表記も備えたネット予約もスタート。すると、以前は月に数人だった宿泊客は約10倍に増えたといいます。国内はもちろん…。オランダから「日本はどうだった？とても良かったわ。これから仙台で友達に会って、それから東京に戻る予定です」外国語を話せるスタッフを配置し、インバウンドへの対応も始めました。大きな変化を見せている蓮華院。それでも、宿坊としての使命は変わらないといいます。蓮華院 関口慈圓住職「もちろんこういう場所を選んでお泊まりになれるわけですから、お参りの方を第一にしっかりとおもてなししたいと思っております」住職が大切にしているのは、ホテルや旅館にはない宿坊ならではの「おもてなし」。早朝5時。関口住職と宿泊客の姿がありました。毎朝、善光寺で行われる法要「お朝事」への参加です。住職自ら、案内に立つことも…。この日は、東京と神奈川から訪れたグループを案内します。秩父札所三十四か所を巡ったお礼参りとして善光寺へやってきました。蓮華院 関口慈圓住職「〇〇院とつく脇寺は、全部で25、〇〇坊とつく方は全部で14、合わせて39の脇寺で御本堂を守りするという、そういう宿坊となっております」説明を受けながら、善光寺の住職が功徳を授ける「お数珠頂戴」も体験。そして、厳かな本堂の中へ。毎日欠かさず行われている「お朝事」です。蓮華院 関口慈圓住職「法要はどうでしたか？」宿坊に宿泊した人は「何か、わさわさした喧騒（けんそう）から離れて、よかったです。遠くから来ていただいて、朝早起きしたかいが、すごくよかったです、私も」蓮華院に戻った宿泊客に、もう1つの「おもてなし」が…。中村飛鳥さん「当院では薬膳の哲学を取り入れて、お料理をしてございます」宿坊でいただく精進料理の朝食です。朝食を担当するのは住み込みで働く中村さんです。中村さんは、かつて自身が体調を崩したことをきっかけに、薬膳や薬膳や漢方を学び、惣菜店や善光寺大勧進で薬膳料理を提供していた経験を持ちます。中村飛鳥さん「結構、現代人は忙しいと思うので、自分の時間をゆっくりとって、食事をとりながら自分を感じてもらえれば」肉や魚は使わず、薬膳の知恵も取り入れた精進料理を提供しています。この日のメニューは麩を使った南蛮漬けやキノコなどで作られた春巻き。完成した蓮華院の朝食は、見た目の美しさにもこだわっています。宿泊客は「おいしい。これだけしっかり出てるから、いろんなものがね。おいしい。いいですね。作るのも大変だろうなって思いますね」宿泊客は「どうも、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。お体には気をつけて。」いよいよ来年に迫る御開帳。訪れる参拝者をおもてなしの心で迎えます。蓮華院 関口慈圓住職「いろんな思いや願いを持ってくる方が、心地よく泊まってですね、良い気持ちで仏様に出会えるように、お手伝いができればと思っております」