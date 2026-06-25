「TrueStream X1」

SOUNDPEATSは、アクティブノイズキャンセリング(ANC)に対応したスティック型完全ワイヤレスイヤフォン「Air6 Pro」と、iPhoneでもハイレゾワイヤレスを利用できるようになるUSB-Cドングル型のBluetoothトランスミッター「TrueStream X1」を、7月末までに順次発売する。価格やスペックなどの詳細は、発売日が確定次第あらためて告知される。

Air6 Proは、軽い装着感が特徴のAirシリーズから登場するANC対応モデル。デュアルフィードバック＋4マイクによる強力なANCを利用できるという。

11mm径のデュアルポートダイナミックドライバーを搭載し、Snapdragon Soundに対応。BluetoothコーデックはLDACやaptX Adaptive/Losslessをサポートし、LC3にも対応する。バッテリー駆動時間は最大52時間で、ワイヤレス充電が利用可能。

TrueStream X1は、USB-Cで接続するドングル型Bluetoothトランスミッター。aptX AdaptiveやLC3に対応し、iPhoneでもハイレゾワイヤレスを利用できるという。最新の低遅延コーデックであるaptX Liteなども利用できる。

低遅延のゲームモードを備えるほか、ボタンを長押しするだけで簡単にペアリングできるのも特徴。IPX4の防水仕様。

また、SOUNDPEATSでは4種類/5基のドライバーで構成される完全ワイヤレスイヤフォン「Aura Nebula」も7月中に発売予定。公式サイト内の「Aura Nebula開発ログ」では、ドライバーの選択理由、クロスオーバーの考え方といったコンテンツを公開している。