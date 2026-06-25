戸田恵梨香＆大島優子、プライベートでの女子会が話題 3ショットに「ナチュラルメイクよき」「美人しかおらん」の声
アーティストの清川あさみ氏が23日、自身のインスタグラムを更新。俳優の戸田恵梨香（37）、元AKB48で俳優の大島優子（37）とのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「皆さん、お顔が小さい」戸田恵梨香＆大島優子＆清川あさみの女子会ショット
清川氏は「ずっとお互いに忙しくてなかなか予定が合わなかったけれど、ようやく集まれた大好きな二人と」と報告し、3人で食事を楽しむ様子を投稿した。続けて大島について、「昔から私が天才だと思っている人」と紹介。「子育てをしながら、年末には紅白に出演し、アイドルとして輝いたかと思えば、また自然に俳優として作品の中へ戻っていく。AKB時代から見ているけれど、本当に唯一無二の存在です」と称賛した。
また戸田については、「『リブート』も素晴らしかったけれれど、話題の『地獄に堕ちるわよ』には本当に驚かされました」（原文ママ）とコメント。「人が変化していく過程を、あそこまで繊細に、そして生々しく演じられるのかと」と絶賛した。
さらに、「二人とも昔から変わらず自然体で、会うたびに元気をもらう存在。どれだけ時間が空いても、会えばすぐにいつもの空気に戻れるのも嬉しい」とつづり、「こうしてまた集まれることに感謝。またたくさん笑おうね」と締めくくっている。
投稿には、自然体な3人の女子会ショットがアップされ、コメント欄には「みなさん素敵すぎます」「女子会できたことが分かって嬉しいです」「皆さん、お顔が小さいこと」「戸田恵梨香のナチュラルメイクよき」「お三方ともに自然体で素敵です」「美しい女子会」「3人ともそれぞれ違う魅力＆美しさ」「美人しかおらん」などの声が寄せられている。
【写真】「皆さん、お顔が小さい」戸田恵梨香＆大島優子＆清川あさみの女子会ショット
清川氏は「ずっとお互いに忙しくてなかなか予定が合わなかったけれど、ようやく集まれた大好きな二人と」と報告し、3人で食事を楽しむ様子を投稿した。続けて大島について、「昔から私が天才だと思っている人」と紹介。「子育てをしながら、年末には紅白に出演し、アイドルとして輝いたかと思えば、また自然に俳優として作品の中へ戻っていく。AKB時代から見ているけれど、本当に唯一無二の存在です」と称賛した。
さらに、「二人とも昔から変わらず自然体で、会うたびに元気をもらう存在。どれだけ時間が空いても、会えばすぐにいつもの空気に戻れるのも嬉しい」とつづり、「こうしてまた集まれることに感謝。またたくさん笑おうね」と締めくくっている。
投稿には、自然体な3人の女子会ショットがアップされ、コメント欄には「みなさん素敵すぎます」「女子会できたことが分かって嬉しいです」「皆さん、お顔が小さいこと」「戸田恵梨香のナチュラルメイクよき」「お三方ともに自然体で素敵です」「美しい女子会」「3人ともそれぞれ違う魅力＆美しさ」「美人しかおらん」などの声が寄せられている。