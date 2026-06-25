「気づけばハマってた」韓国風“もこもこ編み物”人気 初心者も始めやすい“新しい趣味”に
SNSをきっかけに、編み物を始める人が増えている。最近は韓国風バッグやあみぐるみに使われる“もこもこ毛糸”や極太毛糸を使った作品がSNSで話題を集め、「無心になれる」「夜にスマホを見る時間が減った」といった声も見られるようになった。
【写真】「なんだか無心になれる…」すぐ始められる人気の編み物アイテム
初心者向けのスターターキットや扱いやすい毛糸なども充実し、以前より気軽に始めやすい環境が整ってきた。どんな道具が人気なのか、初心者でも取り入れやすい編み物グッズを紹介する。
■「まず何を買えばいい？」初心者向けセットが充実
編み上がったバッグやポーチ、あみぐるみなどを投稿する動画も多く、「自分もやってみたい」と始める人が増えているようだ。「自分もやってみたい」と始める人が増えているようだ。一方で、「何を買えば始められるのかわからない」という初心者の声も多く、スターターセットへの注目も集まっている。
【1】Inscraft かぎ針 編み針 67点セット とじ針 毛糸針 段数マーカー 段数リング ハサミ 収納ポーチ付き
「編み物を始めてみたいけど、何をそろえればいいかわからない」という人に人気なのが、必要な道具がまとめて入ったスターターセット。こちらは、かぎ針やとじ針、段数マーカー、ハサミなどがそろっており、初心者でも始めやすい内容になっている。
収納ポーチ付きなので、道具をまとめて保管しやすいのもポイント。まずはコースターや小物作りから気軽に挑戦したい人にも取り入れやすそうだ。
■SNSでよく見る“韓国っぽ編み物” もこもこ毛糸にも注目
【2】手編み 毛糸 ポリエステル 極太 モコモコ 韓国風 DIY かぎ針編み セット
最近は、韓国風のバッグやインテリア小物作りで使われる“もこもこ系”の極太毛糸も人気を集めている。ふわっとした見た目とボリューム感が特徴で、SNSでも見かける機会が増えているようだ。
こちらは、初心者でも扱いやすい極太タイプ。ざっくり編み進めやすく、「細かい作業が苦手でも挑戦しやすい」という人にも取り入れやすそうだ。バッグやブランケットなど、“作ったあと使いたくなる”アイテムに挑戦したい人にも向いている。
■“無心になれる趣味”として編み物が再び注目？
最近は、“スマホを見る時間を少し減らしたい”という理由から、手を動かす趣味に注目が集まっている。中でも編み物は、一段ずつ編み進める作業に集中できることから、「気づいたら無心になっていた」「夜に少しやると落ち着く」と感じる人も多いようだ。
また、SNSでは韓国風バッグやあみぐるみなど、“作ってみたくなる”作品も増えており、初心者向けキットやスターターセットの人気も高まっている。
編み物というと上級者向けの趣味というイメージもあるが、最近は必要な道具がまとまったセットや、届いてすぐ始められるキットも充実している。SNSでは韓国風バッグやあみぐるみなど、初心者でも挑戦しやすい作品の投稿も増えており、手を動かす趣味への関心が高まる中、編み物人気はこの夏もしばらく続きそうだ。
【写真】「なんだか無心になれる…」すぐ始められる人気の編み物アイテム
初心者向けのスターターキットや扱いやすい毛糸なども充実し、以前より気軽に始めやすい環境が整ってきた。どんな道具が人気なのか、初心者でも取り入れやすい編み物グッズを紹介する。
編み上がったバッグやポーチ、あみぐるみなどを投稿する動画も多く、「自分もやってみたい」と始める人が増えているようだ。「自分もやってみたい」と始める人が増えているようだ。一方で、「何を買えば始められるのかわからない」という初心者の声も多く、スターターセットへの注目も集まっている。
【1】Inscraft かぎ針 編み針 67点セット とじ針 毛糸針 段数マーカー 段数リング ハサミ 収納ポーチ付き
「編み物を始めてみたいけど、何をそろえればいいかわからない」という人に人気なのが、必要な道具がまとめて入ったスターターセット。こちらは、かぎ針やとじ針、段数マーカー、ハサミなどがそろっており、初心者でも始めやすい内容になっている。
収納ポーチ付きなので、道具をまとめて保管しやすいのもポイント。まずはコースターや小物作りから気軽に挑戦したい人にも取り入れやすそうだ。
■SNSでよく見る“韓国っぽ編み物” もこもこ毛糸にも注目
【2】手編み 毛糸 ポリエステル 極太 モコモコ 韓国風 DIY かぎ針編み セット
最近は、韓国風のバッグやインテリア小物作りで使われる“もこもこ系”の極太毛糸も人気を集めている。ふわっとした見た目とボリューム感が特徴で、SNSでも見かける機会が増えているようだ。
こちらは、初心者でも扱いやすい極太タイプ。ざっくり編み進めやすく、「細かい作業が苦手でも挑戦しやすい」という人にも取り入れやすそうだ。バッグやブランケットなど、“作ったあと使いたくなる”アイテムに挑戦したい人にも向いている。
■“無心になれる趣味”として編み物が再び注目？
最近は、“スマホを見る時間を少し減らしたい”という理由から、手を動かす趣味に注目が集まっている。中でも編み物は、一段ずつ編み進める作業に集中できることから、「気づいたら無心になっていた」「夜に少しやると落ち着く」と感じる人も多いようだ。
また、SNSでは韓国風バッグやあみぐるみなど、“作ってみたくなる”作品も増えており、初心者向けキットやスターターセットの人気も高まっている。
編み物というと上級者向けの趣味というイメージもあるが、最近は必要な道具がまとまったセットや、届いてすぐ始められるキットも充実している。SNSでは韓国風バッグやあみぐるみなど、初心者でも挑戦しやすい作品の投稿も増えており、手を動かす趣味への関心が高まる中、編み物人気はこの夏もしばらく続きそうだ。