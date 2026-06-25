きょう未明、千葉県松戸市の踏切内で、レール交換の作業をしていた男性3人が飲酒運転の軽貨物車にはねられ1人が死亡、2人がけがをしました。警察は運転手のフィリピン国籍の19歳の男を逮捕しました。

危険運転傷害の疑いで現行犯逮捕されたのはフィリピン国籍で松戸市の自称会社員の19歳の男です。

男はきょう午前1時ごろ松戸市松戸新田で、酒に酔った状態で軽貨物車を運転し、京成松戸線の踏切内で男性3人をはねてけがをさせた疑いがもたれています。

警察によりますと事故当時、踏切内ではレール交換の作業が行われていて、遮断機は上がった状態だったということで、男は一時停止せず踏切内に進入し事故を起こしたとみられています。

この事故でいずれも作業員の山下慎一郎さん（52）が死亡し、30代くらいの男性が重傷、60代くらいの男性が軽いけがをしました。

取り調べに対し男は「酒を飲んで交通事故を起こしたことは間違いない」と容疑を認めているということです。

警察は容疑を危険運転致死に切り替え事故の詳しいいきさつを調べています。