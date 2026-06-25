お笑いコンビ「麒麟」川島明が、NHK夜ドラ「税金で買った本」に出演することが25日、発表された。川島は図書館の図書係長・堀田役を演じる。芸能界屈指のマンガ好きとして知られる川島は、今年6月放送のテレビ東京「るなしい」最終回にも、原作ファンとして約5秒間だけ出演し話題に。漫画愛がドラマ出演に繋がっている。

原作は、ずいの氏と系山冏（けいやま・けい）氏による同名漫画が原作。主人公のヤンキー高校生・石平紀一を奥平大兼が演じ、図書館でのアルバイトを通じて成長していく姿を描くライブラリー・ヒューマンコメディー。この日、新たな出演者として、一般図書係の非正規職員・早瀬丸役に西野七瀬、資料係で本の修理を担当する白井里雪役に青木マッチョが決定。さらに児童図書係の朝野亜沙子役に磯山さやか、主人公の父役に平山浩行、母・りょうこ役に矢田亜希子が名を連ねた。

川島が演じる堀田は、図書館の図書係長を務める正規職員。図書館で働くスタッフたちを温かく見守る存在として登場する。

出演にあたり川島は「大好きな原作のマンガに携われて幸せものです」とコメント。「俳優のみなさんとスタッフさんのつくる撮影現場がマンガの空気感そのもののあたたかさで感動してました」と撮影を振り返った。

さらに「図書館にまた足を運びたくなるドラマですのでみなさまお楽しみに！」と視聴者へ呼びかけた。

川島はこれまで連続テレビ小説「つばさ」「なつぞら」やTBS系火曜ドラマ「初めて恋をした日に読む話」などドラマ出演経験は豊富。今年6月放送のテレビ東京「るなしい」最終回に5秒だけ出演し大きな話題を集めた。