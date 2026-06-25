【blt graph.vol.115】 6月30日 発売予定 価格：1,500円

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東京ニュース通信社は、雑誌「blt graph.vol.115」を6月30日に発売する。価格は1,500円。HMV及びセブンネットショッピングではポストカードなど購入者特典も用意される。

「blt graph.」は写真集クオリティーのグラビア＆インタビュー誌。vol.115での表紙は櫻坂46・山粼天さんが飾り、1万時超えのインタビューも掲載される。裏表紙・中面には同じく櫻坂46 四期生の佐藤愛桜さんが登場する。

また、日向坂46の四期生・山下葉留花さんがソロ初登場となるほか、Task have Fun・熊澤風花さんの水着グラビア、「B.L.T.8月号」より中嶋優月さん＆村山美羽さん、小島凪紗さんのアザーカット、岸みゆさんのセカンド写真集より未収録カットなどが掲載される。

【山粼天さん】【佐藤愛桜さん】【山下葉留花さん】【HMV購入者特典（※5種より選んで購入可能）】

山粼天（櫻坂46） ポストカードA 1枚

山粼天（櫻坂46） ポストカードB 1枚

山粼天（櫻坂46） ポストカードC 1枚

佐藤愛桜（櫻坂46） ポストカード1枚

山下葉留花（日向坂46） ポストカード1枚

HMV限定特典：山崎天（櫻坂46）ポストカードA

HMV限定特典：山崎天（櫻坂46）ポストカードB

HMV限定特典：山崎天（櫻坂46）ポストカードC

HMV限定特典：山崎天（櫻坂46）ポストカード3種コンプリートセット

HMV限定特典：佐藤愛桜（櫻坂46）ポストカード

HMV限定特典：山下葉留花（日向坂46）ポストカード

【セブンネットショッピング購入者特典】

熊澤風花（Task have Fun） ポストカード 1枚

熊澤風花（Task have Fun） ポストカード