25日午前7時30分ごろ青森県で最大震度6強の揺れを観測する地震があり、県内でも広い範囲で震度4を観測しました。



県内で被害の情報はありません。



太田朋孝記者

「秋田放送本社でも揺れを感じます。看板が揺れ始めました。ギシギシ揺れています」



この地震で秋田市では震度3の揺れを観測しました。



気象庁によりますと震源は岩手県沖で震源の深さは44キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.2と推定されています。





この地震で青森県で最大震度6強の揺れを観測したほか、岩手県で震度5強、宮城県などで震度5弱を観測しました。県内では鹿角市、大館市、北秋田市横手市、大仙市、由利本荘市、湯沢市、三種町、井川町、羽後町で震度4を観測したほか、広い範囲で震度3を観測しています。津波による被害の心配はありません。太田朋孝記者「地震発生から50分ほどがたったJR秋田駅です。列車が止まっている影響で多くの人で混雑しています」安全確認のため秋田新幹線と在来線は一時運転を見合わせました。秋田駅アナウンス「運転を見合わせております、秋田新幹線ですが、まだ新しい情報は入っておりません」盛岡に向かう男性2人「線路の倒木とかね、それを確認しないとだめなんだよね」「ちょっと、ちょっと…。まぁしょうがないね」「少し現金多めに持ってきたから会費以外に。なんかあったとき困るから」「あと飛行機かな」「ねぇどうしようかね」東京に向かう女性「なんかまだ止まっているままで、まだ新しい情報がないので、しょうがないので朝ごはん食べています」箱根に向かう女性「がっかりしているんですけど、早く行かないかなと思って。ずっと通しで切符買っているもんですから」仙台に向かう男性「いや、しょうがないですよね。しょうがないです」秋田新幹線は現在、秋田駅と盛岡駅の間で折り返し運転をしていますが、午後には平常運転に戻る見込みです。花輪線は大館駅と盛岡駅の間で運転見合わせが続いています。県総合防災課によりますと、県内では地震による被害の情報はありません。気象庁は今後1週間程度は同じ規模の地震に注意するよう呼び掛けています。