青森県で最大震度6強の揺れ 秋田でも広い範囲で震度4を観測 県内の被害の情報はなし 秋田
25日午前7時30分ごろ青森県で最大震度6強の揺れを観測する地震があり、県内でも広い範囲で震度4を観測しました。
県内で被害の情報はありません。
太田朋孝記者
「秋田放送本社でも揺れを感じます。看板が揺れ始めました。ギシギシ揺れています」
この地震で秋田市では震度3の揺れを観測しました。
気象庁によりますと震源は岩手県沖で震源の深さは44キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.2と推定されています。
県内では鹿角市、大館市、北秋田市横手市、大仙市、由利本荘市、湯沢市、三種町、井川町、羽後町で震度4を観測したほか、広い範囲で震度3を観測しています。
津波による被害の心配はありません。
太田朋孝記者
「地震発生から50分ほどがたったJR秋田駅です。列車が止まっている影響で多くの人で混雑しています」
安全確認のため秋田新幹線と在来線は一時運転を見合わせました。
秋田駅アナウンス
「運転を見合わせております、秋田新幹線ですが、まだ新しい情報は入っておりません」
盛岡に向かう男性2人
「線路の倒木とかね、それを確認しないとだめなんだよね」
「ちょっと、ちょっと…。まぁしょうがないね」
「少し現金多めに持ってきたから会費以外に。なんかあったとき困るから」
「あと飛行機かな」
「ねぇどうしようかね」
東京に向かう女性
「なんかまだ止まっているままで、まだ新しい情報がないので、しょうがないので朝ごはん食べています」
箱根に向かう女性
「がっかりしているんですけど、早く行かないかなと思って。ずっと通しで切符買っているもんですから」
仙台に向かう男性
「いや、しょうがないですよね。しょうがないです」
秋田新幹線は現在、秋田駅と盛岡駅の間で折り返し運転をしていますが、午後には平常運転に戻る見込みです。
花輪線は大館駅と盛岡駅の間で運転見合わせが続いています。
県総合防災課によりますと、県内では地震による被害の情報はありません。
気象庁は今後1週間程度は同じ規模の地震に注意するよう呼び掛けています。