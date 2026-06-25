ドラフト外では史上最高額…オースティン・リーブスがレイカーズと4年約298億円で再契約へ

6月25日（現地時間24日）。ロサンゼルス・レイカーズのオースティン・リーブスが、プレーヤーオプション（PO）となっていた来シーズンの契約を破棄し、マックス額となる4年1億8500万ドル（約297億8500万円）で再契約を結ぶ意向だと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

ドラフト外からレイカーズでローテーション入りし、先発へ昇格したリーブスは、2025－26シーズンにルカ・ドンチッチ（平均33.5得点）に次ぐチーム2位の平均23.3得点に4.7リバウンド5.5アシスト1.1スティールをマークし、2番手へと飛躍。

もともと、リーブスのPOは約1490万ドル（約23億9890万円）で、2026－27シーズンから平均年俸が4625万ドル（約74億4625万円）の4年契約（4年目はPO）へ跳ね上がる。今回の契約はドラフト外の選手としてはNBA史上最高額となる。

NBAファイナル終了後、自チームのFA選手との交渉が解禁されてから、レイカーズとリーブスの代理人たちは協議を重ね、28歳のガードを残留させることに成功した。

今シーズン、リーブスはふくらはぎと腹斜筋の負傷のため51試合のみの出場に終わっていただけに、来シーズンは良好なコンディションでフルシーズンを戦いたいところ。

なお、レイカーズの主要メンバーではレブロン・ジェームズ、八村塁、ルーク・ケナード、ジャクソン・ヘイズらが制限なしFA（フリーエージェント）、マーカス・スマートとディアンドレ・エイトンがPOとなっているため、今後の動向にも注目していきたい。