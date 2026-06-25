「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１１時現在で、七十七銀行<8341.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



七十七は東北地方最大の地方銀行で、２７年３月期の純利益予想は前期比１３．８％増の６１５億円と過去最高益を連続で更新する見通し。６月１５～１６日の日銀金融政策決定会合で、政策金利が１．０％に引き上げられたことに伴い、他行と同様に預金金利と短期プライムレートの引き上げを発表した。利ザヤ改善効果が期待される銀行株セクターのなかでも七十七は規模の観点で買い安心感があるとされ、株価は２３日に上場来高値３４３６円を形成したが、その後は上値の重さが意識されるようになった。２５日の七十七株は堅調推移となっているものの、戻り売り圧力を警戒する投資家の存在が、売り予想数の増加につながったもようだ。



出所：MINKABU PRESS