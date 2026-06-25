スマバがＳ高、オリックスと「空飛ぶクルマ」のポート整備に向けた検討を開始◇ スマバがＳ高、オリックスと「空飛ぶクルマ」のポート整備に向けた検討を開始◇

スマートバリュー<9417.T>が急反発しストップ高の３９２円に買われている。午前１１時ごろに、連結子会社Ｏｎｅ Ｂｒｉｇｈｔ ＫＯＢＥがオリックス<8591.T>と、次世代移動手段として期待される「空飛ぶクルマ」の離着陸場（ポート）整備に向けた検討を開始したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



同事業は、神戸ウォーターフロント再開発の中核を担う存在であり、Ｏｎｅ Ｂｒｉｇｈｔ ＫＯＢＥが運営するＴＯＴＴＥＩ（新港第２突堤）及び次世代アリーナ「ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ」エリアに空飛ぶクルマの離着陸場を整備するもの。今年度中にポート整備に向けた調査・施工を行い、２９年度以降に商業運航の受け入れを開始する予定としている。なお、同事業は兵庫県が公募する２６年度「空飛ぶクルマ事業化準備事業」における「離着陸場整備事業」に採択されている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS