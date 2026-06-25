・アドテストは急騰演じ最高値、ＨＢＭ爆需で半導体製造装置株のフロントランナーに

・堺化学がＳ高で鮮烈切り返し、米マイクロン人気にあやかりＭＬＣＣ関連で投資資金が再攻勢

・野村原油など原油ＥＴＦが安い、ＷＴＩ価格は一時７０ドル割れに下落

・住友ベは３日ぶり反発、中国グループ会社が半導体封止材の生産能力増強へ

・ＪＸ金属が戻りに転じる、プローブカード向け「ロジウムめっき液」生産増強でＡＩＤＣ需要取り込みへ

・牧野フは急騰、ＮＳＳＫが１株１万６０００円程度でのＴＯＢを提案と伝わる

・リプロセルが急反発、再生医療等製品「ステムカイマル」の製造販売承認を申請

・東京きらぼしが上場来高値更新、ありあけキャピタルの５％超保有が判明

・キオクシアに大量の買い注文、米マイクロン好決算を受けた時間外急騰を追う格好に



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出所：MINKABU PRESS