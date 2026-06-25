日本戦前日取材に応じたFWイサク、同僚MF遠藤航のW杯欠場にも言及「僕たちは同じ時期にケガをして…」
25日の北中米W杯グループリーグ第3戦で日本代表と対戦するスウェーデン代表のエースFWアレクサンデル・イサクが24日、ダラス近郊での前日練習後に報道陣の取材に応じ、左足首の負傷でW杯出場が叶わなかったリバプールのチームメートのMF遠藤航に言及した。
2023年から日本代表のキャプテンを務めていた遠藤は今年2月に左足首の手術を受け、リバプールで実戦復帰しないままW杯メンバーに選出。5月31日のアイスランド戦(◯1-0)で先発出場したが、左足首に痛みが出たため途中交代した。ベースキャンプ地のナッシュビルで一度は全体練習に合流したが、11日限りでチームを離脱し、その後、代表引退を表明していた。
イサクはスウェーデン代表の活動中に遠藤がチームを離脱したニュースを見た様子。「それを見てとても悲しかった。彼はクラブのためだけでなく、W杯や代表チームのためにもコンディションを整えようと本当に懸命な努力をしていたから」と同僚に心を寄せた。
イサク自身も昨年12月に左足首を骨折し、リバプールではリハビリを共にしていた様子。「僕たちは同じ時期にケガをして、彼がどれほど頑張っていたかを身近に感じていた。彼がW杯に出られないのはもちろん残念だ」と神妙な表情で話した。
イサクは25日に対戦する日本代表についても言及。「とても良いチームだ。非常によく組織されていて、ハードワークしている。外から見てもチーム一丸となって努力しているし、ボールをプレーするのも上手い」と評価し、「彼らは組織力があるので戦うには常に難しくなるだろう」と話した。
(取材・文 竹内達也)
2023年から日本代表のキャプテンを務めていた遠藤は今年2月に左足首の手術を受け、リバプールで実戦復帰しないままW杯メンバーに選出。5月31日のアイスランド戦(◯1-0)で先発出場したが、左足首に痛みが出たため途中交代した。ベースキャンプ地のナッシュビルで一度は全体練習に合流したが、11日限りでチームを離脱し、その後、代表引退を表明していた。
イサク自身も昨年12月に左足首を骨折し、リバプールではリハビリを共にしていた様子。「僕たちは同じ時期にケガをして、彼がどれほど頑張っていたかを身近に感じていた。彼がW杯に出られないのはもちろん残念だ」と神妙な表情で話した。
イサクは25日に対戦する日本代表についても言及。「とても良いチームだ。非常によく組織されていて、ハードワークしている。外から見てもチーム一丸となって努力しているし、ボールをプレーするのも上手い」と評価し、「彼らは組織力があるので戦うには常に難しくなるだろう」と話した。
(取材・文 竹内達也)