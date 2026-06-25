日本vsスウェーデン 試合前日の森保一監督会見要旨
日本代表は25日、北中米ワールドカップのグループリーグ第3戦でスウェーデン代表と対戦する。24日には森保一監督が試合会場のダラススタジアムで前日記者会見に出席した。
以下、試合前日の会見要旨
─明日の第3戦をどう臨むか。2位以上で中3日になるなど順位が日程にも影響を及ぼすことになるが、その点は考慮するか。
「まずは明日の試合、決勝トーナメントに向けて1位、2位、3位で決勝トーナメントへという、色んなパターンがある。まずわれわれの考え方としては、一戦一戦勝利を目指して戦っていくということでこれまでも戦ってきたし、明日の試合もまずはスウェーデン戦で勝利を目指して戦うところを、チームで共有して準備を進めてきた。そのうえで、得失点差というところで1位か2位かというところで、その結果を受け止めて決勝トーナメントに向かいたい。もちろん3位通過になる可能性もあるが、あくまで勝利を目指すスタンスで明日の試合に臨みたい。決勝トーナメントに向けての影響だが、中3日という部分も出てくるので、そこに関しては次の試合というより、この試合で勝利するために今のベストメンバーを組んで戦い抜く考えでいます」
─選手たちからは「誰が出ても変わらない」という発言がある。マネジメント側としては何を意識してアプローチすることで好循環が生まれているか。
「この大会で何か特別なことをやっていることではなく、これまでのチーム作りのなかで、代表ウィークのとき毎回2試合あるなかで、多くの選手を入れ替えて戦うことをやってきたし、誰が出ても勝つということと、誰が出ても機能するということを、選手たちにも言い続けてチーム作りをしてきた。言葉では簡単だが、チームで選手が入れ替わりながらチームの戦術を全うしていくことはそう簡単ではないが、コーチ陣がミーティングで、そしてトレーニングで、個々にグループにということで、選手にいい落とし込みをしてくれて、それがずっと毎回の活動で積み重なってきて、今回のW杯2試合でもチームとしての機能性を失うことなく、交代枠を使い切りながら戦えている。選手たちもまずは戦術的にチーム作りを受け入れて、真摯に前向きに取り組んでいる。コーチ陣たちの落とし込みは、選手たちの役割を明確にしてくれている。チームとしてやることを積み上げてきた結果。かつ毎回の練習の中で、もちろん時間がないときには先発予想組だけの試合に向けての練習になるが、2チーム組めるとしたら、両面を持って戦術を落とし込んできた。先発組だけじゃなくてサブ組も、先発組をAチームとしたら、Bチームもどういう戦いをするかということで、戦術の落とし込みをしてきた。その効果が出てきている」
─(スウェーデンメディアから)グレアム・ポッター監督の印象はどうか。スウェーデンの弱点は見出しているか。
「ポッター監督は非常にすばらしい監督かなと思っています。プレミアリーグで三笘(薫)が所属しているチーム(ブライトン)の監督をされていた。そのときからポッター監督の試合は拝見させていただいている。いくつかのクラブで指揮を執って代表でもすばらしい成果を挙げられている。力のある素晴らしい監督だなと思っている。このスウェーデンのチーム作りに関しても、短期間でされているなかで、選手の個々の力を生かしながら、チームとして最大値を具現化するという、すばらしいチーム作りをしている。弱点は見当たらないと思うし、もしあったとしても明日の試合を観ていただいて確認していただければと思います」
─コーチとして臨んだ2018年ロシアW杯のグループリーグ第3戦ポーランド戦で0-1で敗れて突破した。あのときの経験がこういう状況で生きることはあるか。
「あると思います。2018年ロシア大会の第2戦ポーランド戦で負けている状況で、もう1試合のセネガル対コロンビアの状況を踏まえて、勝たなくてもグループ突破ができるという状況だった。他力だがどうやって戦おうかというところで、勝利を目指すことが基本にあるが、グループリーグ突破するとか何かが懸かったとき、ひとつ上に行くためにその状況に合わせてプレーの選択をするところで教訓は生かせる。ただ、明日の試合に関しては勝つことを基本に考える試合かなと。あるとすれば、絶対に1位通過をもちろん目指したいが、大量得点を狙いに行ってチームのバランスを崩して、選手起用を変えてチームのやっていることがバラバラになるほうがリスクかなと思うし、どういうチームと決勝トーナメントで当たったとしても、まず自分たちがやるべきことに近づけていくことを考えられるチーム状態だと思うし、自分たち次第でどことも互角に戦えて、どこにでも勝つことが可能だと思うので、まず自分たちの力で戦っていきたい」
─先ほど1位通過を目指したいと言っていたが。1位通過だとモンテレイでホームの雰囲気で試合ができる。2位通過はヒューストンで移動距離が少ないメリットがある。開催地のメリット、デメリットをどう考えるか。
「目指すべきことでいうと、勝ちたいと思うし1位通過したいと思っているので、モンテレイで戦えるのが一番ベストかなと思う。あとモンテレイは事前キャンプもやっているし、チュニジア戦も戦っているし、スタジアムの雰囲気や選手たちもスタジアムの使い勝手や、ピッチも一度経験しているので、そこは経験したところで試合をやることがメリットだと思うが、どこが一番ということはあまりない。1位通過、2位通過、もしかしたら3位通過もありうるし、1位2位の話をずっとされているが、スウェーデンは非常に力のあるチーム。守備陣は固いし、攻撃はスピードも推進力もあり、世界的に有名な選手を揃えているチーム。そんなに甘い話にならない。勝つことを考えたうえで勝てればいい。勝利を目指したうえで結果を受け入れられるように、しっかり準備をしていきたい。どこで決勝トーナメントを戦うことになっても、これまでW杯の事前の準備の段階で、すべての気候や環境はJFAの皆さんが細かくチェックしてくれている。われわれは安心して落ち着いて準備できる環境だと思う。結果を受け止めながら、決勝トーナメントに進めればと思っている」
─(スウェーデンメディアから)ヤン・ヨンソン(スウェーデン出身の元Jリーガー)はサンフレッチェ広島でコーチを務め、森保監督ともプレーもした。お互いに連絡を取り合っているか。
「私はヤナと呼んでいる。ヤナとは日本で仕事をしているときは連絡を取り合っていた。現在は連絡を取り合っていないが、きょう連絡してみようかなと。いいヒントを与えてもらえれば。彼には選手時代に広島で、私が選手で、彼がコーチとして来てくださって本当にたくさんのことを教えてくださった。彼がいま何をしているか、あとで教えてください」
─(海外メディアから)リオネル・メッシが5得点の活躍を見せている。どういう感想を持っているか。
「メッシに関しては異次元すぎてどう表現していいかわからない。本当にスーパーマン。すごいとしか言葉が出てこない。もしアルゼンチンと試合をした場合、どうやってメッシを止めたらいいんだろうとコーチ陣と話している。メッシにマンツーマンでマークをつけても、すでに色んなチームがトライして結局ダメで為す術ない。アルゼンチンとすぐ当たることはないが、他のチームがメッシ対策をして、そしてメッシがそれを超えることを楽しみにこの大会を見ていきたい」
─今エゴを捨ててチームのために戦おうとまとまっているが、若手が特長を出せないことも起こりうる。どういうアプローチをしているか。また、試合中に他会場の結果は入れるか。
「チームの戦術としては、もちろんポジションでの役割は求めるが、選手の個性はできるだけ消さないようにと思っている。若い選手だけじゃなくて、すべての選手にギラギラしているところは常に持ち続けてほしい。おれが一番、おれが王様だという選手がチームのために戦えるという余裕を持ってほしいということは、ときどき選手にも話している。若い選手も、このW杯期間で、個別にというか、雑談程度に話したりはしているが、みんなチームのためにと考えてくれている。そして行動、姿勢を見せてくれているというのはありがたい。だけど、自分がこのチームでポジションを取ってやろうというギラギラ感はなくさないでと、常に話はしている。そのうえで、おそらくチームのためというのはわれわれコーチ陣、スタッフ陣が押し付けているのではなくて、これは日本の本当の良さなので、先輩たちがそういう姿勢を見せてくれている。プライドは持っているけど、でもチームのために自分ができることをやる。先発だったら先発でチームのために、サブであればベンチから何ができるのか。いま26人に入っていない吉田(麻也)、南野(拓実)もチームの一員として戦っているなかで、レジェンドがボールを拾いをして、後輩たちのスパイクも磨いて、掃除もしてくれている。そこは世界的に見ると不思議なことがたくさんあるかもしれないが、日本の良さとして、自分の役割、立場からチームのために何ができるというのを先輩たちが示してくれているので、若い選手がチームのためにという言葉をよく使っているのかなと思う。でも若い選手たちには常にギラギラ感は持ってほしい。他会場の結果は教えないかなと思う」
─今大会はハイドレーション・ブレイクが導入され、ブレイク後に試合の流れが変わるケースもある。日本はうまく活用しているように見えるが、ブレイクがあることでどういう影響があるか。
「ハイドレーション・ブレイクがあるのは、本大会前からわかっていたこと。レギュレーションの中で何ができるかというのは、ルールの中でいくつか変更点もあったりしたなかで、ひとつ大きなポイントかなというところ。日本だけではないが、ハイドレーション・ブレイクを使って、選手たちがそれまでの戦いを修正したり、そこから選手を交代したり、戦い方を変更したり、ちょうど節目の時間帯になる。チームの戦い方の修正の時間と、共有する時間かなと。もちろんまず大切なことは、選手たちはハードに戦っているのでそこで水分補給を取ることとリフレッシュすることが一番。だけど、チームの戦い方を統一する時間としても気をつけて使っている」
─スウェーデン戦への準備をするにあたり、5-1で勝利したチュニジア戦、1-5で敗れたオランダ戦で、一番大事な情報をもらったと思ったのはどちらか。
「チュニジア戦ですね。間違いなく前線の選手たちの破壊力が出た試合だと思う。局面局面での守備の強さが出ていた。チュニジア戦を参考にさせてもらっている。特にDFラインの選手たちには(アレクサンデル・)イサク選手や(ビクトル・)ギェケレシュ選手であったり、本当に世界的にもすごいストライカーだと思うので、そこと対峙するのもまた楽しみだし、試合結果とは別のところで自分のレベルアップのためにいい経験にしてほしい」
(取材・文 石川祐介)
以下、試合前日の会見要旨
─明日の第3戦をどう臨むか。2位以上で中3日になるなど順位が日程にも影響を及ぼすことになるが、その点は考慮するか。
「まずは明日の試合、決勝トーナメントに向けて1位、2位、3位で決勝トーナメントへという、色んなパターンがある。まずわれわれの考え方としては、一戦一戦勝利を目指して戦っていくということでこれまでも戦ってきたし、明日の試合もまずはスウェーデン戦で勝利を目指して戦うところを、チームで共有して準備を進めてきた。そのうえで、得失点差というところで1位か2位かというところで、その結果を受け止めて決勝トーナメントに向かいたい。もちろん3位通過になる可能性もあるが、あくまで勝利を目指すスタンスで明日の試合に臨みたい。決勝トーナメントに向けての影響だが、中3日という部分も出てくるので、そこに関しては次の試合というより、この試合で勝利するために今のベストメンバーを組んで戦い抜く考えでいます」
「この大会で何か特別なことをやっていることではなく、これまでのチーム作りのなかで、代表ウィークのとき毎回2試合あるなかで、多くの選手を入れ替えて戦うことをやってきたし、誰が出ても勝つということと、誰が出ても機能するということを、選手たちにも言い続けてチーム作りをしてきた。言葉では簡単だが、チームで選手が入れ替わりながらチームの戦術を全うしていくことはそう簡単ではないが、コーチ陣がミーティングで、そしてトレーニングで、個々にグループにということで、選手にいい落とし込みをしてくれて、それがずっと毎回の活動で積み重なってきて、今回のW杯2試合でもチームとしての機能性を失うことなく、交代枠を使い切りながら戦えている。選手たちもまずは戦術的にチーム作りを受け入れて、真摯に前向きに取り組んでいる。コーチ陣たちの落とし込みは、選手たちの役割を明確にしてくれている。チームとしてやることを積み上げてきた結果。かつ毎回の練習の中で、もちろん時間がないときには先発予想組だけの試合に向けての練習になるが、2チーム組めるとしたら、両面を持って戦術を落とし込んできた。先発組だけじゃなくてサブ組も、先発組をAチームとしたら、Bチームもどういう戦いをするかということで、戦術の落とし込みをしてきた。その効果が出てきている」
─(スウェーデンメディアから)グレアム・ポッター監督の印象はどうか。スウェーデンの弱点は見出しているか。
「ポッター監督は非常にすばらしい監督かなと思っています。プレミアリーグで三笘(薫)が所属しているチーム(ブライトン)の監督をされていた。そのときからポッター監督の試合は拝見させていただいている。いくつかのクラブで指揮を執って代表でもすばらしい成果を挙げられている。力のある素晴らしい監督だなと思っている。このスウェーデンのチーム作りに関しても、短期間でされているなかで、選手の個々の力を生かしながら、チームとして最大値を具現化するという、すばらしいチーム作りをしている。弱点は見当たらないと思うし、もしあったとしても明日の試合を観ていただいて確認していただければと思います」
─コーチとして臨んだ2018年ロシアW杯のグループリーグ第3戦ポーランド戦で0-1で敗れて突破した。あのときの経験がこういう状況で生きることはあるか。
「あると思います。2018年ロシア大会の第2戦ポーランド戦で負けている状況で、もう1試合のセネガル対コロンビアの状況を踏まえて、勝たなくてもグループ突破ができるという状況だった。他力だがどうやって戦おうかというところで、勝利を目指すことが基本にあるが、グループリーグ突破するとか何かが懸かったとき、ひとつ上に行くためにその状況に合わせてプレーの選択をするところで教訓は生かせる。ただ、明日の試合に関しては勝つことを基本に考える試合かなと。あるとすれば、絶対に1位通過をもちろん目指したいが、大量得点を狙いに行ってチームのバランスを崩して、選手起用を変えてチームのやっていることがバラバラになるほうがリスクかなと思うし、どういうチームと決勝トーナメントで当たったとしても、まず自分たちがやるべきことに近づけていくことを考えられるチーム状態だと思うし、自分たち次第でどことも互角に戦えて、どこにでも勝つことが可能だと思うので、まず自分たちの力で戦っていきたい」
─先ほど1位通過を目指したいと言っていたが。1位通過だとモンテレイでホームの雰囲気で試合ができる。2位通過はヒューストンで移動距離が少ないメリットがある。開催地のメリット、デメリットをどう考えるか。
「目指すべきことでいうと、勝ちたいと思うし1位通過したいと思っているので、モンテレイで戦えるのが一番ベストかなと思う。あとモンテレイは事前キャンプもやっているし、チュニジア戦も戦っているし、スタジアムの雰囲気や選手たちもスタジアムの使い勝手や、ピッチも一度経験しているので、そこは経験したところで試合をやることがメリットだと思うが、どこが一番ということはあまりない。1位通過、2位通過、もしかしたら3位通過もありうるし、1位2位の話をずっとされているが、スウェーデンは非常に力のあるチーム。守備陣は固いし、攻撃はスピードも推進力もあり、世界的に有名な選手を揃えているチーム。そんなに甘い話にならない。勝つことを考えたうえで勝てればいい。勝利を目指したうえで結果を受け入れられるように、しっかり準備をしていきたい。どこで決勝トーナメントを戦うことになっても、これまでW杯の事前の準備の段階で、すべての気候や環境はJFAの皆さんが細かくチェックしてくれている。われわれは安心して落ち着いて準備できる環境だと思う。結果を受け止めながら、決勝トーナメントに進めればと思っている」
─(スウェーデンメディアから)ヤン・ヨンソン(スウェーデン出身の元Jリーガー)はサンフレッチェ広島でコーチを務め、森保監督ともプレーもした。お互いに連絡を取り合っているか。
「私はヤナと呼んでいる。ヤナとは日本で仕事をしているときは連絡を取り合っていた。現在は連絡を取り合っていないが、きょう連絡してみようかなと。いいヒントを与えてもらえれば。彼には選手時代に広島で、私が選手で、彼がコーチとして来てくださって本当にたくさんのことを教えてくださった。彼がいま何をしているか、あとで教えてください」
─(海外メディアから)リオネル・メッシが5得点の活躍を見せている。どういう感想を持っているか。
「メッシに関しては異次元すぎてどう表現していいかわからない。本当にスーパーマン。すごいとしか言葉が出てこない。もしアルゼンチンと試合をした場合、どうやってメッシを止めたらいいんだろうとコーチ陣と話している。メッシにマンツーマンでマークをつけても、すでに色んなチームがトライして結局ダメで為す術ない。アルゼンチンとすぐ当たることはないが、他のチームがメッシ対策をして、そしてメッシがそれを超えることを楽しみにこの大会を見ていきたい」
─今エゴを捨ててチームのために戦おうとまとまっているが、若手が特長を出せないことも起こりうる。どういうアプローチをしているか。また、試合中に他会場の結果は入れるか。
「チームの戦術としては、もちろんポジションでの役割は求めるが、選手の個性はできるだけ消さないようにと思っている。若い選手だけじゃなくて、すべての選手にギラギラしているところは常に持ち続けてほしい。おれが一番、おれが王様だという選手がチームのために戦えるという余裕を持ってほしいということは、ときどき選手にも話している。若い選手も、このW杯期間で、個別にというか、雑談程度に話したりはしているが、みんなチームのためにと考えてくれている。そして行動、姿勢を見せてくれているというのはありがたい。だけど、自分がこのチームでポジションを取ってやろうというギラギラ感はなくさないでと、常に話はしている。そのうえで、おそらくチームのためというのはわれわれコーチ陣、スタッフ陣が押し付けているのではなくて、これは日本の本当の良さなので、先輩たちがそういう姿勢を見せてくれている。プライドは持っているけど、でもチームのために自分ができることをやる。先発だったら先発でチームのために、サブであればベンチから何ができるのか。いま26人に入っていない吉田(麻也)、南野(拓実)もチームの一員として戦っているなかで、レジェンドがボールを拾いをして、後輩たちのスパイクも磨いて、掃除もしてくれている。そこは世界的に見ると不思議なことがたくさんあるかもしれないが、日本の良さとして、自分の役割、立場からチームのために何ができるというのを先輩たちが示してくれているので、若い選手がチームのためにという言葉をよく使っているのかなと思う。でも若い選手たちには常にギラギラ感は持ってほしい。他会場の結果は教えないかなと思う」
─今大会はハイドレーション・ブレイクが導入され、ブレイク後に試合の流れが変わるケースもある。日本はうまく活用しているように見えるが、ブレイクがあることでどういう影響があるか。
「ハイドレーション・ブレイクがあるのは、本大会前からわかっていたこと。レギュレーションの中で何ができるかというのは、ルールの中でいくつか変更点もあったりしたなかで、ひとつ大きなポイントかなというところ。日本だけではないが、ハイドレーション・ブレイクを使って、選手たちがそれまでの戦いを修正したり、そこから選手を交代したり、戦い方を変更したり、ちょうど節目の時間帯になる。チームの戦い方の修正の時間と、共有する時間かなと。もちろんまず大切なことは、選手たちはハードに戦っているのでそこで水分補給を取ることとリフレッシュすることが一番。だけど、チームの戦い方を統一する時間としても気をつけて使っている」
─スウェーデン戦への準備をするにあたり、5-1で勝利したチュニジア戦、1-5で敗れたオランダ戦で、一番大事な情報をもらったと思ったのはどちらか。
「チュニジア戦ですね。間違いなく前線の選手たちの破壊力が出た試合だと思う。局面局面での守備の強さが出ていた。チュニジア戦を参考にさせてもらっている。特にDFラインの選手たちには(アレクサンデル・)イサク選手や(ビクトル・)ギェケレシュ選手であったり、本当に世界的にもすごいストライカーだと思うので、そこと対峙するのもまた楽しみだし、試合結果とは別のところで自分のレベルアップのためにいい経験にしてほしい」
(取材・文 石川祐介)