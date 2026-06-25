ブラジルとモロッコの順位決定も…本田圭佑がスウェーデン戦に向けてX更新「結論どっちでも大変なので…」
MF本田圭佑が北中米ワールドカップC組の順位が確定したことを受けてX(@kskgroup2017)を更新し、「結論どっちでも大変」などと綴った。
C組は日本代表が入るF組の首位と2位が決勝トーナメント初戦で対戦するグループ。日本は首位通過の場合にモロッコと、2位通過の場合はブラジルと対戦することが決まった。
王国ブラジルか、前回ベスト4のモロッコか。「ブラジルとモロッコの両方を横目で観戦してた」という本田は、どちらと対戦することになっても難しい戦いになると感じた様子だ。
もっとも日本はスウェーデン戦で敗れた場合、3位に転落する可能性がある。本田は「結論どっちでも大変なので、1位とか2位とか意識せずに、とにかくスウェーデン戦で勝利を」と綴り、スウェーデン戦での必勝を期待した。
本田は『NHK』で日本対スウェーデンの解説を担当する。
C組は日本代表が入るF組の首位と2位が決勝トーナメント初戦で対戦するグループ。日本は首位通過の場合にモロッコと、2位通過の場合はブラジルと対戦することが決まった。
王国ブラジルか、前回ベスト4のモロッコか。「ブラジルとモロッコの両方を横目で観戦してた」という本田は、どちらと対戦することになっても難しい戦いになると感じた様子だ。
もっとも日本はスウェーデン戦で敗れた場合、3位に転落する可能性がある。本田は「結論どっちでも大変なので、1位とか2位とか意識せずに、とにかくスウェーデン戦で勝利を」と綴り、スウェーデン戦での必勝を期待した。
本田は『NHK』で日本対スウェーデンの解説を担当する。