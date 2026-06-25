日本代表という“環境”に刺激受ける佐野海舟「自分の良さも引き上げられるし、当たり前のミスも減る」
世界最高峰の舞台でも、現状に満足することはない。日本代表MF佐野海舟(マインツ)は翌日に控えた北中米ワールドカップ・グループリーグ最終節・スウェーデン戦を前に取材に応じ、代表活動の中でも貪欲に成長を追い求める姿勢を語った。
ここまでオランダ戦、チュニジア戦の2試合連続でフル出場。豊富な運動量とボール奪取能力で中盤を支え、チュニジア戦では終盤にFW上田綺世のチーム4点目をアシストするなど、攻撃面でも存在感を示している。それでも本人は「まだまだ足りないところはある」と現状に満足していない。
成長のヒントは、日頃から見続けている世界トップレベルのプレーにある。
「普通にいつも見ているので、特にボランチの選手をよく見ています。いろんな選手のいろんなプレーを見て、すべてできるわけじゃないですけど、その中で少しでも自分に合うものがあれば取り入れていきたい」。そう語る佐野の積み重ねは代表活動でも続いている。「こういう代表のレベルの高い中でやっていて、他の選手からいろんなものを盗めるところでもあると思うので、自分の良さも生かしながら、周りの良さも吸収してやっていければいい」と、貪欲な姿勢を見せた。
さらに、日本代表という環境そのものが自らを引き上げてくれるという。
「質の高い選手がたくさん揃っているので、自分がいいと思ったプレーが当たり前の集団。その中に入ると、自分の良さも引き上げられると思うし、逆に当たり前のミスも減ってくる」
ボランチとして重要視するのは、攻守のバランスだ。攻撃時でも後方に数的優位を確保し、ボールを失った際の備えとなる「プラス1」の考え方にも言及した。
「押し込んでいる時間帯にしっかり後ろとコミュニケーションを取って、プラス1を作ることは絶対そうですし、セカンドボールを拾って連続的な攻撃を続けることが、一番のいい守り」。一方で、「そのバランスが難しいと思う。ちょうどいいところを常に探し続けて、セカンドボールを拾える位置も取り続けないと厳しい展開になってくる」と、攻撃と守備の両立の難しさも口にした。
スウェーデン戦では先発変更の可能性もあるが、「誰が出ても同じ狙いを持ってやれると思う。そのベースがある中で、それぞれの良さを出せるようなサポートができれば」と強調する。ここまでフル出場が続いているが、いつ交代してもいいくらいのフルスロットルだという。
「ベンチにもいい選手が揃っているので、自分が絶対90分出ないと、という気持ちは別にない」。尽きることのない運動量に加え、貪欲に学び続ける姿勢も武器に、佐野は中盤から日本を支え続ける。
(取材・文 石川祐介)
ここまでオランダ戦、チュニジア戦の2試合連続でフル出場。豊富な運動量とボール奪取能力で中盤を支え、チュニジア戦では終盤にFW上田綺世のチーム4点目をアシストするなど、攻撃面でも存在感を示している。それでも本人は「まだまだ足りないところはある」と現状に満足していない。
「普通にいつも見ているので、特にボランチの選手をよく見ています。いろんな選手のいろんなプレーを見て、すべてできるわけじゃないですけど、その中で少しでも自分に合うものがあれば取り入れていきたい」。そう語る佐野の積み重ねは代表活動でも続いている。「こういう代表のレベルの高い中でやっていて、他の選手からいろんなものを盗めるところでもあると思うので、自分の良さも生かしながら、周りの良さも吸収してやっていければいい」と、貪欲な姿勢を見せた。
さらに、日本代表という環境そのものが自らを引き上げてくれるという。
「質の高い選手がたくさん揃っているので、自分がいいと思ったプレーが当たり前の集団。その中に入ると、自分の良さも引き上げられると思うし、逆に当たり前のミスも減ってくる」
ボランチとして重要視するのは、攻守のバランスだ。攻撃時でも後方に数的優位を確保し、ボールを失った際の備えとなる「プラス1」の考え方にも言及した。
「押し込んでいる時間帯にしっかり後ろとコミュニケーションを取って、プラス1を作ることは絶対そうですし、セカンドボールを拾って連続的な攻撃を続けることが、一番のいい守り」。一方で、「そのバランスが難しいと思う。ちょうどいいところを常に探し続けて、セカンドボールを拾える位置も取り続けないと厳しい展開になってくる」と、攻撃と守備の両立の難しさも口にした。
スウェーデン戦では先発変更の可能性もあるが、「誰が出ても同じ狙いを持ってやれると思う。そのベースがある中で、それぞれの良さを出せるようなサポートができれば」と強調する。ここまでフル出場が続いているが、いつ交代してもいいくらいのフルスロットルだという。
「ベンチにもいい選手が揃っているので、自分が絶対90分出ないと、という気持ちは別にない」。尽きることのない運動量に加え、貪欲に学び続ける姿勢も武器に、佐野は中盤から日本を支え続ける。
(取材・文 石川祐介)