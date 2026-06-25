ネイマールが981日ぶりの代表戦出場に感涙「心臓がドキドキした」
[6.24 W杯C組第3節 スコットランド 0-3 ブラジル]
FWネイマールがブラジル代表で981日ぶりの出場を果たした。ブラジルメディア『グローボ』は「試合後に涙を流していた」とレポートしている。
ネイマールは2023年10月のウルグアイ戦で左膝の大怪我に見舞われると、以降は代表から離れていた。それでも北中米W杯メンバーにサプライズ招集。大会直前にふくらはぎの筋肉損傷を負って開幕2試合でメンバー外になったものの、グループリーグ最終戦でベンチ入りを果たした。
すると3点リードの後半31分、ネイマールがついに途中出場した。およそ3年ぶりの代表復帰で大歓声を浴びながらピッチに入ると、シュートシーンも作って会場を沸かせる働き。ブラジルは3-0で勝利し、C組首位通過を果たした。
ネイマールは試合後、息子のダビ・ルッカとハグをかわすなど待望の代表復帰に歓喜。ブラジルメディアによると涙も流していたという。ネイマールは「心臓がドキドキした。すごく緊張していた。嬉しいよ。100%だ」とコメントし、万感の想いを示している。
カルロ・アンチェロッティ監督は「彼はプレーするに値する人物」とネイマールを評価し、「34歳だが少年がサッカーをするのと同じくらいの情熱を持っている」と姿勢も称えた。
FWネイマールがブラジル代表で981日ぶりの出場を果たした。ブラジルメディア『グローボ』は「試合後に涙を流していた」とレポートしている。
ネイマールは2023年10月のウルグアイ戦で左膝の大怪我に見舞われると、以降は代表から離れていた。それでも北中米W杯メンバーにサプライズ招集。大会直前にふくらはぎの筋肉損傷を負って開幕2試合でメンバー外になったものの、グループリーグ最終戦でベンチ入りを果たした。
ネイマールは試合後、息子のダビ・ルッカとハグをかわすなど待望の代表復帰に歓喜。ブラジルメディアによると涙も流していたという。ネイマールは「心臓がドキドキした。すごく緊張していた。嬉しいよ。100%だ」とコメントし、万感の想いを示している。
カルロ・アンチェロッティ監督は「彼はプレーするに値する人物」とネイマールを評価し、「34歳だが少年がサッカーをするのと同じくらいの情熱を持っている」と姿勢も称えた。