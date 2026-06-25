24日夜、愛知県豊川市と三重県川越町で交通事故があり、男子高校生が死亡、8歳の男の子が重傷です。

【写真を見る】15歳高校生が信号交差点を自転車で横断中… 車にはねられ死亡 母親と横断歩道を渡っていた8歳男児は車にはねられ重傷 愛知･三重で交通事故相次ぐ

警察によりますと24日午後8時半過ぎ、豊川市宿町の信号交差点で、豊橋市に住む高校1年生 中村春日さん（15）が自転車で道路を横断中、直進してきた乗用車にはねられました。

中村さんは頭を強く打ち、病院に搬送後死亡が確認されました。

母親と横断歩道を渡っていた小学男児 車にはねられ重傷

また、三重県川越町の交差点では24日午後8時15分ごろ、母親と交差点の横断歩道を渡っていた小学3年の男の子（8）が、右折してきた軽乗用車にはねられ、頭から出血するなど重傷を負いました。

警察は軽乗用車を運転していた、小崎正代容疑者（56）を過失運転傷害の疑いで逮捕しました。

調べに対し容疑を認め、男の子を見落とした趣旨の供述をしているということです。