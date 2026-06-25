キングカズが福島へのレンタル延長!! 史上初の60代Jリーガー誕生へ「変わらず情熱を燃やし続け…」
福島ユナイテッドFCは25日、横浜FCから期限付き移籍加入しているFW三浦知良(59)の移籍期間が2027年6月30日まで延⻑されることを発表した。7⽉3⽇以降の合流を予定している。
キングカズこと三浦は5年ぶりのJリーグ復帰となった今季、J2・J3百年構想リーグで6試合に出場した。来年2月26日の誕生日で60歳になるため、シーズン中に史上初の60代Jリーガーが誕生する予定となった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「昨シーズンはみなさまの温かい声援が大きな力になりました。ありがとうございました。引き続き、福島ユナイテッドFCでのチャレンジを続けることを決断しました。変わらず情熱を燃やし続け、チームのJ2昇格に貢献できるよう日々のトレーニングから全力を尽くします。みんなで喜びを分かち合いましょう」
キングカズこと三浦は5年ぶりのJリーグ復帰となった今季、J2・J3百年構想リーグで6試合に出場した。来年2月26日の誕生日で60歳になるため、シーズン中に史上初の60代Jリーガーが誕生する予定となった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「昨シーズンはみなさまの温かい声援が大きな力になりました。ありがとうございました。引き続き、福島ユナイテッドFCでのチャレンジを続けることを決断しました。変わらず情熱を燃やし続け、チームのJ2昇格に貢献できるよう日々のトレーニングから全力を尽くします。みんなで喜びを分かち合いましょう」