栃木SCにFC東京DF東廉太と川崎F名願斗哉が育成型期限付き移籍加入!! 東京V食野壮磨は期間満了
栃木SCは25日、FC東京DF東廉太(22)と川崎フロンターレMF名願斗哉(21)が育成型期限付き移籍加入することを発表した。それぞれ期間は2027年6月30日までとなり、所属元と対戦する公式戦には出場できない。
東はJ1百年構想リーグで出場がなかった。FC東京を通じて「いま、自分が1番成長できる選択を考えた結果、この決断に至りました。自分を応援してくれる方々、仲間のためにも何倍も成長して帰ってきます。兄貴たち、たくさんお世話してくれてありがとうございました!行ってきます!」とコメントしている。
名願は同3試合に出場。川崎Fを通じて「まずは、いつも応援してくださってる川崎のファン・サポーターの皆さんありがとうございます。等々力で活躍する姿を見せられなくて非常に悔しい思いですが、また等々力のピッチに立ち、次は活躍する姿を見せられるように成長して帰ってきたいと思います。
自分の価値を証明しに行ってきます。今後とも応援よろしくお願いします」と伝えている。
なお東京ヴェルディから期限付き移籍加入していたMF食野壮磨(25)は期間満了により退団することが決まった。今季は14試合1得点。クラブは「今後については決まり次第、お知らせいたします」としている。
東はJ1百年構想リーグで出場がなかった。FC東京を通じて「いま、自分が1番成長できる選択を考えた結果、この決断に至りました。自分を応援してくれる方々、仲間のためにも何倍も成長して帰ってきます。兄貴たち、たくさんお世話してくれてありがとうございました!行ってきます!」とコメントしている。
自分の価値を証明しに行ってきます。今後とも応援よろしくお願いします」と伝えている。
なお東京ヴェルディから期限付き移籍加入していたMF食野壮磨(25)は期間満了により退団することが決まった。今季は14試合1得点。クラブは「今後については決まり次第、お知らせいたします」としている。