開催：2026.6.25

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 5 - 10 [カブス]

MLBの試合が25日に行われ、シティ・フィールドでメッツとカブスが対戦した。

メッツの先発投手はショーン・マナイア、対するカブスの先発投手は今永昇太で試合は開始した。

2回表、7番 カーソン・ケリー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 NYM 0-1 CHC

2回裏、6番 フランシスコ・アルバレス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 1-1 CHC、8番 Ａ．Ｊ．ユーイング 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 3-1 CHC

4回表、8番 ペドロ・ラミレス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 NYM 3-2 CHC、9番 ダンスビー・スワンソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 NYM 3-3 CHC、1番 ピート・クローアームストロング 2球目をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでカブス得点 NYM 3-4 CHC

4回裏、4番 マーク・ビエントス 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 4-4 CHC

6回表、9番 ダンスビー・スワンソン 3球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでカブス得点 NYM 4-5 CHC、2番 マット・ショー 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 NYM 4-6 CHC

6回裏、3番 ボー・ビシェット 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 5-6 CHC

8回表、1番 ピート・クローアームストロング 3球目を打ってファーストゴロ しかしファーストが悪送球でカブス得点 NYM 5-7 CHC

9回表、8番 ペドロ・ラミレス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 NYM 5-8 CHC、9番 ダンスビー・スワンソン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 NYM 5-10 CHC

試合は5対10でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスの今永昇太で、ここまで5勝6敗0S。負け投手はメッツのブルックス・レイリーで、ここまで2勝2敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で5打数、0安打、0打点、打率は.258。さらに、カブスの今永昇太はこの試合で5.1回を投げ、4安打（3本塁打）、4失点、4奪三振、防御率は4.40となっている。

ここまでメッツは34勝46敗で14.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位。一方カブスは43勝37敗で7.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 13:18:38 更新