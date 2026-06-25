開催：2026.6.25

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 3 - 4 [ドジャース]

MLBの試合が25日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとドジャースが対戦した。

ツインズの先発投手はジョー・ライアン、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。

2回表、4番 ムーキー・ベッツ 7球目を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース得点 MIN 0-1 LAD

2回裏、キャッチャーのパスボールでツインズ得点 MIN 1-1 LAD、9番 ライアン・クライドラー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 3-1 LAD

3回表、1番 大谷翔平 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 MIN 3-2 LAD、5番 マックス・マンシー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 MIN 3-3 LAD、6番 アレックス・コール 2球目を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 MIN 3-4 LAD

試合は3対4でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの大谷翔平で、ここまで8勝2敗0S。負け投手はツインズのジョー・ライアンで、ここまで5勝4敗0S。ドジャースのスコットにセーブがつき、1勝3敗11Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、2安打、1打点、打率は.295。さらに、ドジャースの大谷翔平はこの試合で6.0回を投げ、5安打、2失点、8奪三振、防御率は1.58となっている。

ここまでツインズは38勝44敗で4.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位。一方ドジャースは52勝29敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 13:18:50 更新