週刊アンケート：【結果発表】この夏、ファン付きウェアを使ってみたい？
週刊アンケート：【結果発表】この夏、ファン付きウェアを使ってみたい？
イラスト：飯田ともき
6月15日（月）から6月22日（月）まで実施したアンケート、「この夏、ファン付きウェアを使ってみたい？」の回答編です。
選択項目 投票数 使ってみたい 157 使っている 132 興味ない 180 合計 469
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お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。
使っている 大阪万博の暑さ対策で去年に導入しました。 もはや必需品。一度使えばもっと早く使っていればよかったとなる。今はペルチェと併用。 仕事で使っていますが、無いよりは遥かにマシになります 使う前は馬鹿にしてたけど、使ってみたら快適！！ 夏で外の撮影はこれないと死んじゃう。 熱中症予防に昨年から夏から野外撮影の時に使っています。日陰のない場所や、昼間の気温の高い時には有効だと思いますが、外気温が37°を越えると流石に厳しいと思いました！ 手に持たなくてよい、首掛けより涼しい。さらにペルチェも使っている。 ワークマンのいかにも作業着のものを3年前から使っています 長袖で暑そうに見えますが、腕にも風が流れて涼しいです 駅の改札口で人と待ち合わせで立っていたら、駅員さんから「お疲れ様」と声をかけられました笑 ロケ撮影では手放せません。なお、カメラバッグ等がショルダー系の場合、ファンの位置はハイバックがおすすめ。 飛行機撮影など屋外で日陰が少ない際にはフードも装着して使ってます。頸動脈からうなじあたりを冷やすと快適です。 買ってから試しに散歩で着用した時は「大して涼しくはないなぁ」だったのですが、撮影中にカメラを構えたまま動けない状況では、空調服があるのとないのでは全然違います！ ただし動画撮影時はマイクに音が乗らないか要確認。 夏の鳥撮りには必要
興味ない 荷物が増える うるさいので 冷感インナー着て水被る方が涼しい。40℃超える様な環境ではバッテリーが危ないし、ファンがやかましいし興味無い。 仕事ですでに使ったことがありますが，かなりファンがうるさい。仕事なら涼しいからと喜んで使うけれど，写真撮影だとどうかな……少なくとも動画はムリですね。 元々自分が暑さに強いのと、空調服使うとオシャレできなさそうなので…… この時期のロケ撮影は、物凄い勢いで汗を吸って揮発するアンダーアーマーを上下に着てます。かなり涼しいですよ。ファン付きウェアは、ハーネスから吊り下げた2台のカメラとファンがぶつかっちゃいそうだし、ファン用の電源もどこに入れるんだ、という感じです。 コミケでも体験することだか、本人はともかく、周りにとっては騒音源。 リュック型のカメラバッグだから、背中はどうやっても改善できないですよね 電池切れや異物吸込みのリスクの方が気になってしまう 見た目が大袈裟すぎて町中で浮いてしまう 最近の「吸汗速乾」のシャツが優秀で、大量に汗をかいてもサラサラなんです！ ファン付まではいらないかなー……音も気になるし…… 避暑地と呼ばれる場所に住んでいるもので。 休みの日に撮影に行くのを楽しみにしています。どこに何を撮りに行こうか？ カメラ/レンズを何にしようか？ 平日からワクワクしながら考えていますが、その時にどんなファッションで行こうか？ も楽しみの1つです。まだファン付ウェアに、ファッションとして”着たい”と思うものはなく、現時点では興味なしです。
使ってみたい 使ってみたいのですけれども、バッテリーの持ちが……。 使ってみたい。花火撮影の待ち時間に欲しいけど。不安点は、音とバッテリー。作業現場ならいいんですけど、普段使いのときにあの音は……。他人が着ているときはかなり気になります。あとバッテリーはこのご時世なので、ちゃんとしたものでないと怖い。で、結局買えてない。 最近は子供用（しかもおしゃれ服として）も違和感のない商品が出ていて快適性ゆえに作業着だけではもったいない感があり手頃な商品があれば是非使用してみたい 真夏のサーキット撮影で使うため検討中です。カメラバックとファンが干渉しないタイプを吟味しています。 よく撮影地とかに歩いていくので、快適になるかなぁと思ってます さんざん仕事で使って効果は分かっています。ただ撮影となるとリュックやバッグのストラップでファンや空気の流れが遮られてしまいます。モンベルのはファンの位置を工夫していていいけど、ファンベスト全般に作業着全としていてデザインが日常向きでない。どこかのメーカーでカメラマン向きのおしゃれなファンベスト作って欲しいです。 ファン付きウェアだけではなく、あらゆる冷却ウェアに興味があります 最初期に入手したけど、数回しか使っていないな。今だったら恥ずかしくないかもね。 ちょっと興味はあるんだが、モデルさん頑張ってくれてるのに自分は涼しそうな格好してるの嫌だ。 電動アシスト自転車のように、体験してみてナンボだと思うので、まずはショップで体験してみたい。作業員さんが実際使っているので効果はあるのでしょうけど。