日経平均25日前引け＝3日ぶり反発、2679円高の7万1854円 日経平均25日前引け＝3日ぶり反発、2679円高の7万1854円

25日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比2679.91円（3.87％）高の7万1854.88円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1156、値下がりは350、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を958.19円押し上げ。次いで東エレク <8035>が577.25円、ファストリ <9983>が240.55円、キオクシア <285A>が174.35円、ＳＢＧ <9984>が111.03円と続いた。



マイナス寄与度は10.86円の押し下げで三菱商 <8058>がトップ。以下、三井物 <8031>が7.04円、塩野義 <4507>が6.44円、ＭＳ＆ＡＤ <8725>が4.86円、住友鉱 <5713>が4.51円と並んだ。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、ガラス・土石、食料、小売が続いた。値下がり上位には鉱業、海運、卸売が並んだ。



株探ニュース