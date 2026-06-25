東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ソフトテックがS高 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ソフトテックがS高

25日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数867、値下がり銘柄数481と、値上がりが優勢だった。



個別ではソフトテックス<550A>がストップ高。アール・エス・シー<4664>、スマートバリュー<9417>は一時ストップ高と値を飛ばした。ユニカフェ<2597>、ポラリス・ホールディングス<3010>、エックスネット<4762>、北興化学工業<4992>、ビーピー・カストロール<5015>など14銘柄は年初来高値を更新。テクニスコ<2962>、東京機械製作所<6335>、アドテック プラズマ テクノロジー<6668>、白鳩<3192>、多摩川ホールディングス<6838>は値上がり率上位に買われた。



一方、エルアイイーエイチ<5856>がストップ安。住石ホールディングス<1514>、構造計画研究所ホールディングス<208A>、クルーズ<2138>、福留ハム<2291>、トランスジェニックグループ<2342>など36銘柄は年初来安値を更新。ツインバード<6897>、倉元製作所<5216>、トーシンホールディングス<9444>、メタプラネット<3350>、東京汽船<9193>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース