ETF売買動向＝25日前引け、ＭＸＮＹダウ、野村外リートが新高値 ETF売買動向＝25日前引け、ＭＸＮＹダウ、野村外リートが新高値

25日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比11.7％増の4905億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.3％増の3605億円だった。



個別ではｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） <1486> 、上場インデックスファンド（ダウ平均）為替ヘッジなし <2235> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1474> など16銘柄が新高値。ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> 、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ <425A> など29銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が8.60％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> が6.42％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が6.16％高、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が6.13％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が6.03％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> は8.57％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は7.06％安、グローバルＸ 銅ビジネス ＥＴＦ <580A> は5.48％安、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は5.05％安、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> は5.03％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2679円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2462億9500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金2168億5900万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が281億800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が254億7500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が132億5500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が128億700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が127億3100万円の売買代金となった。



株探ニュース