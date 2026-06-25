　25日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比11.7％増の4905億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.3％増の3605億円だった。

　個別ではｉシェアーズ米国リート　ＥＴＦ <1659> 、上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） <1486> 、上場インデックスファンド（ダウ平均）為替ヘッジなし <2235> 、ニッセイＥＴＦ　Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ <1474> など16銘柄が新高値。ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> 、グローバルＸ　フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　貴金属バスケット <1676> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　パラジウム上場投資信託 <1675> 、グローバルＸ　ゴールド　ＥＴＦ <425A> など29銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が8.60％高、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経半導体株指数連動型 <200A> が6.42％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が6.16％高、グローバルＸ　半導体・トップ１０－日本株式　ＥＴＦ <282A> が6.13％高、グローバルＸ　半導体関連－日本株式 <2644> が6.03％高と大幅な上昇。

　一方、グローバルＸ　銀ビジネス　ＥＴＦ <579A> は8.57％安、ＮＥＸＴ　原油ブル <2038> は7.06％安、グローバルＸ　銅ビジネス　ＥＴＦ <580A> は5.48％安、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は5.05％安、グローバルＸ　米ドル建て投資適格社債 <468A> は5.03％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が2679円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2462億9500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金2168億5900万円を大幅に上回る活況となった。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が281億800万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が254億7500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が132億5500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が128億700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が127億3100万円の売買代金となった。

株探ニュース