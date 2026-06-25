東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ＬｉＮＫＸ、ＱＤレーザがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ＬｉＮＫＸ、ＱＤレーザがS高

25日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数287、値下がり銘柄数246と、値上がりが優勢だった。



個別ではＬｉＮＫＸ<584A>、ＱＤレーザ<6613>がストップ高。サクシード<9256>は一時ストップ高と値を飛ばした。ベストワンドットコム<6577>、ＡＨＣグループ<7083>など4銘柄は年初来高値を更新。リプロセル<4978>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、海帆<3133>、データセクション<3905>、免疫生物研究所<4570>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＳＡＡＦホールディングス<1447>、キッズスター<248A>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>、アンビション ＤＸ ホールディングス<3300>、ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<3491>など30銘柄が年初来安値を更新。くすりの窓口<5592>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ベルトラ<7048>、パワーエックス<485A>、ジーネクスト<4179>は値下がり率上位に売られた。



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