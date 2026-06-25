　25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　246295　　　23.5　　　 83550
２. <200A> 野村日半導　　　 43770　　 -20.9　　　　6248
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 28108　　 -13.1　　　　2452
４. <1321> 野村日経平均　　 25475　　　-6.7　　　 75140
５. <2644> ＧＸ半導日株　　 17180　　　41.9　　　　4992
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13255　　 -24.8　　　 99640
７. <1360> 日経ベア２　　　 12807　　　 6.4　　　　60.1
８. <1579> 日経ブル２　　　 12731　　　 2.0　　　 902.7
９. <1306> 野村東証指数　　　6909　　　-1.5　　　 426.0
10. <1540> 純金信託　　　　　6029　　　42.5　　　 19185
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　5383　　　72.8　　　　7480
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　3870　　　 9.7　　　 971.7
13. <1356> ＴＰＸベア２　　　3528　　　11.3　　　 111.5
14. <1542> 純銀信託　　　　　3276　　　91.7　　　 27025
15. <1330> 上場日経平均　　　3249　　　53.5　　　 75260
16. <2243> ＧＸ半導体　　　　3194　　　38.1　　　　5359
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　2790　　　-5.0　　　 74880
18. <282A> ＧＸ半導１０　　　2710　　 127.9　　　　3271
19. <1358> 上場日経２倍　　　2521　　　86.2　　　159700
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2379　　　32.8　　　　5151
21. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2264　　　97.6　　　 416.3
22. <1308> 上場東証指数　　　1882　　　28.5　　　　4210
23. <213A> 上場半導体株　　　1847　　　54.0　　　 577.4
24. <1615> 野村東証銀行　　　1721　　 -26.0　　　 703.9
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1651　　 139.3　　　1946.0
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　1522　　 147.5　　　 74760
27. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1503　　 -29.2　　　　　99
28. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1221　　 135.3　　　 59090
29. <1398> ＳＭＤリート　　　1142　　2054.7　　　1849.0
30. <221A> ＭＸ日半導体　　　1131　　 110.2　　　1630.0
31. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1114　　　55.8　　　　4291
32. <314A> ｉＳゴールド　　　1110　　　99.3　　　 304.9
33. <1489> 日経高配５０　　　1076　　 -35.6　　　　3186
34. <2036> 金先物Ｗブル　　　1030　　　59.2　　　139150
35. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 836　　 -14.4　　　　4304
36. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 782　　　 0.4　　　　1115
37. <1545> 野村ナスＨ無　　　 725　　　38.1　　　 242.7
38. <1328> 野村金連動　　　　 690　　　77.4　　　 15230
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 636　　 835.3　　　　1066
40. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 634　　　71.8　　　 72620
41. <2033> コスピブル　　　　 601　　　-9.4　　　142000
42. <1571> 日経インバ　　　　 567　　　 2.0　　　　 276
43. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 549　　 -41.7　　　　　62
44. <1655> ｉＳ米国株　　　　 512　　　26.4　　　 863.4
45. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 493　　　24.5　　　 74860
46. <163A> 半導体日本株　　　 481　　　-1.0　　　 24020
47. <2039> 原油先物ベア　　　 471　　 842.0　　　　 583
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 451　　 -56.4　　　 76450
49. <2837> ＧＸ中小日株　　　 432　　　63.0　　　　6078
50. <1541> 純プラ信託　　　　 424　　 171.8　　　　7270
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース