ETF売買代金ランキング＝25日前引け
25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 246295 23.5 83550
２. <200A> 野村日半導 43770 -20.9 6248
３. <1357> 日経Ｄインバ 28108 -13.1 2452
４. <1321> 野村日経平均 25475 -6.7 75140
５. <2644> ＧＸ半導日株 17180 41.9 4992
６. <1458> 楽天Ｗブル 13255 -24.8 99640
７. <1360> 日経ベア２ 12807 6.4 60.1
８. <1579> 日経ブル２ 12731 2.0 902.7
９. <1306> 野村東証指数 6909 -1.5 426.0
10. <1540> 純金信託 6029 42.5 19185
11. <1329> ｉＳ日経 5383 72.8 7480
12. <1568> ＴＰＸブル 3870 9.7 971.7
13. <1356> ＴＰＸベア２ 3528 11.3 111.5
14. <1542> 純銀信託 3276 91.7 27025
15. <1330> 上場日経平均 3249 53.5 75260
16. <2243> ＧＸ半導体 3194 38.1 5359
17. <1320> ｉＦ日経年１ 2790 -5.0 74880
18. <282A> ＧＸ半導１０ 2710 127.9 3271
19. <1358> 上場日経２倍 2521 86.2 159700
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2379 32.8 5151
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 2264 97.6 416.3
22. <1308> 上場東証指数 1882 28.5 4210
23. <213A> 上場半導体株 1847 54.0 577.4
24. <1615> 野村東証銀行 1721 -26.0 703.9
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1651 139.3 1946.0
26. <1346> ＭＸ２２５ 1522 147.5 74760
27. <1459> 楽天Ｗベア 1503 -29.2 99
28. <1326> ＳＰＤＲ 1221 135.3 59090
29. <1398> ＳＭＤリート 1142 2054.7 1849.0
30. <221A> ＭＸ日半導体 1131 110.2 1630.0
31. <1671> ＷＴＩ原油 1114 55.8 4291
32. <314A> ｉＳゴールド 1110 99.3 304.9
33. <1489> 日経高配５０ 1076 -35.6 3186
34. <2036> 金先物Ｗブル 1030 59.2 139150
35. <1305> ｉＦＴＰ年１ 836 -14.4 4304
36. <563A> ＧＸＮデカバ 782 0.4 1115
37. <1545> 野村ナスＨ無 725 38.1 242.7
38. <1328> 野村金連動 690 77.4 15230
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 636 835.3 1066
40. <1369> Ｏｎｅ２２５ 634 71.8 72620
41. <2033> コスピブル 601 -9.4 142000
42. <1571> 日経インバ 567 2.0 276
43. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 549 -41.7 62
44. <1655> ｉＳ米国株 512 26.4 863.4
45. <1623> 野村鉄鋼非鉄 493 24.5 74860
46. <163A> 半導体日本株 481 -1.0 24020
47. <2039> 原油先物ベア 471 842.0 583
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 451 -56.4 76450
49. <2837> ＧＸ中小日株 432 63.0 6078
50. <1541> 純プラ信託 424 171.8 7270
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 246295 23.5 83550
２. <200A> 野村日半導 43770 -20.9 6248
３. <1357> 日経Ｄインバ 28108 -13.1 2452
４. <1321> 野村日経平均 25475 -6.7 75140
５. <2644> ＧＸ半導日株 17180 41.9 4992
６. <1458> 楽天Ｗブル 13255 -24.8 99640
７. <1360> 日経ベア２ 12807 6.4 60.1
８. <1579> 日経ブル２ 12731 2.0 902.7
９. <1306> 野村東証指数 6909 -1.5 426.0
10. <1540> 純金信託 6029 42.5 19185
11. <1329> ｉＳ日経 5383 72.8 7480
12. <1568> ＴＰＸブル 3870 9.7 971.7
13. <1356> ＴＰＸベア２ 3528 11.3 111.5
14. <1542> 純銀信託 3276 91.7 27025
15. <1330> 上場日経平均 3249 53.5 75260
16. <2243> ＧＸ半導体 3194 38.1 5359
17. <1320> ｉＦ日経年１ 2790 -5.0 74880
18. <282A> ＧＸ半導１０ 2710 127.9 3271
19. <1358> 上場日経２倍 2521 86.2 159700
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2379 32.8 5151
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 2264 97.6 416.3
22. <1308> 上場東証指数 1882 28.5 4210
23. <213A> 上場半導体株 1847 54.0 577.4
24. <1615> 野村東証銀行 1721 -26.0 703.9
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1651 139.3 1946.0
26. <1346> ＭＸ２２５ 1522 147.5 74760
27. <1459> 楽天Ｗベア 1503 -29.2 99
28. <1326> ＳＰＤＲ 1221 135.3 59090
29. <1398> ＳＭＤリート 1142 2054.7 1849.0
30. <221A> ＭＸ日半導体 1131 110.2 1630.0
31. <1671> ＷＴＩ原油 1114 55.8 4291
32. <314A> ｉＳゴールド 1110 99.3 304.9
33. <1489> 日経高配５０ 1076 -35.6 3186
34. <2036> 金先物Ｗブル 1030 59.2 139150
35. <1305> ｉＦＴＰ年１ 836 -14.4 4304
36. <563A> ＧＸＮデカバ 782 0.4 1115
37. <1545> 野村ナスＨ無 725 38.1 242.7
38. <1328> 野村金連動 690 77.4 15230
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 636 835.3 1066
40. <1369> Ｏｎｅ２２５ 634 71.8 72620
41. <2033> コスピブル 601 -9.4 142000
42. <1571> 日経インバ 567 2.0 276
43. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 549 -41.7 62
44. <1655> ｉＳ米国株 512 26.4 863.4
45. <1623> 野村鉄鋼非鉄 493 24.5 74860
46. <163A> 半導体日本株 481 -1.0 24020
47. <2039> 原油先物ベア 471 842.0 583
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 451 -56.4 76450
49. <2837> ＧＸ中小日株 432 63.0 6078
50. <1541> 純プラ信託 424 171.8 7270
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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