サバンナ高橋、実家の家業明かす 過去には大御所芸人がアポなし訪問「オカンがびっくりしたんでしょうね…」
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（50）が、25日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に生出演。実家の家業を明かした。
【写真】「紙パンツが楽」高橋茂雄＆清水みさと、夫婦2ショット
この日、読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜 後10：30）の主演として、番組のインタビューに答えたHey! Say! JUMP山田涼介。その中で「僕自身も含めて人の遅刻が許せない」と語り、「父親が電車の車掌さんだったから」と、その理由を明かした。
その流れで、スタジオでVTRを見守っていた高橋も「実家、歯医者さんです」と明かした。続けて「先輩芸人さんが来てくれたりすることがあって、一回、（今）いくよ・くるよ師匠がアポなしで来たんですよ。オカンがびっくりしたんでしょうね。すぐメール来て『いくよ・くるよ来たよ』って。うれしかったです」と明かし、スタジオを笑わせた。
【写真】「紙パンツが楽」高橋茂雄＆清水みさと、夫婦2ショット
この日、読売テレビ・日本テレビ系7月期日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜 後10：30）の主演として、番組のインタビューに答えたHey! Say! JUMP山田涼介。その中で「僕自身も含めて人の遅刻が許せない」と語り、「父親が電車の車掌さんだったから」と、その理由を明かした。
その流れで、スタジオでVTRを見守っていた高橋も「実家、歯医者さんです」と明かした。続けて「先輩芸人さんが来てくれたりすることがあって、一回、（今）いくよ・くるよ師匠がアポなしで来たんですよ。オカンがびっくりしたんでしょうね。すぐメール来て『いくよ・くるよ来たよ』って。うれしかったです」と明かし、スタジオを笑わせた。