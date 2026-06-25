◇インターリーグ ドジャース4−3ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては6回5安打3失点、8奪三振の力投で8勝目をつかみ、打者としても3回の第2打席で反撃の適時打を放つなど2安打で逆転勝利に貢献した。チームは3連戦3連勝とスイープに成功した。

投手・大谷は初回は2死からクレメンスに四球を与えたが、無失点の立ち上がり。ただ、先頭打者・ラーナックへ第1球を投げた直後、右手指を気にする心配な仕草も見せた。

1−0の2回は3本の単打を集められ1死満塁のピンチを招くと、9番・クライドラーへの初球、メジャー自己最速タイとなる101・7マイル（約163・6キロ）の直球を投じたがサインミスがあったのか、捕手・ラッシングが捕り損ね、捕逸で三塁走者の生還を許した。その瞬間、思わず天を見上げ不服そうな表情を見せ、ラッシングとマウンド付近でコミュニケーションを交わし、改めて確認する姿があった。

1死二、三塁で仕切り直しとなったもののクライドラーには中前適時打を浴び、2者生還。一気に3点を失い逆転を許した。続くラーナックを空振り三振に仕留め、この回を終えたもののベンチに戻る際、唇をかみ、悔しそうだった。

それでも3回以降は立て直し、2番・バクストンからの中軸を3者連続三振。4回は2死から四球と安打で二、三塁のピンチを招いたが、前の打席で適時打を許しているクライドラーを遊ゴロで無失点。5、6回は2イニング続けて3者凡退で、この日の登板内容は6回5安打3失点、8奪三振。規定投球回には達しなかったものの今季11度目のクオリティースタート（QS、6回以上自責点3以下）を達成し、防御率は1・58となった。

打者としては初回の第1打席は右直だったが、逆転を許した直後の3回無死二塁の第2打席で中前適時打を放ち、反撃。この回の3得点を呼び込み、チームは再逆転した。

4回の第3打席は空振り三振、7回の第4打席は昨季までチームメートだった2番手・バンダに見逃し三振。フルカウントからの6球目、外角球を見送り四球で出塁と思われたが、ツインズ側のABSチャレンジにより、ボールがストライクに判定変更で凡退。9回の第5打席は右前打で出場10試合ぶりにマルチ安打をマークした。

チームは3回に大谷の適時打などで3点を奪って、4−3と逆転に成功すると、先発・大谷、救援陣も1点のリードを死守し、逆転勝利。大谷は8勝目を挙げ、19日（同20日）の第2子誕生を報告し、2児の父になってからは初勝利となった。

ドジャースは敵地で3連戦3連勝とスイープに成功。81試合で52勝29敗、貯金23まで増やし、162試合のレギュラーシーズンを折り返した。