◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日〜28日)

男子ネーションズリーグ(NL)は第2週が現地24日から各地で開催されました。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。3週に分かれて各4試合を戦います。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出。第2週、日本はフランスプールで、セルビア、イラン、アメリカ、フランスと戦います。

第1週を4連勝だった日本は、セルビアに3−1(25−17、25−15、22−25、25−16)で勝利。郄橋藍選手が両チーム最多22得点をあげる活躍をみせました。一方、同じく4連勝だったブラジルがウクライナに敗戦。日本が唯一の負けなし5連勝となり、首位に浮上しました。

日本は1日空いて現地26日にイランと戦います。

▽現地24日結果

トルコ 3−0 中国

ブルガリア 3−2 イタリア

日本 3−1 セルビア

アルゼンチン 3−2 ドイツ

ウクライナ 3−1 ブラジル

アメリカ 3−0 キューバ

ポーランド 3−2 ベルギー

フランス 3−2 イラン

スロベニア 3−1 カナダ

▽日本の予選ラウンド日程

◆中国開催

第1戦 ○3−0 ウクライナ

第2戦 ○3−2 ポーランド

第3戦 ○3−1 中国

第4戦 ○3−1 スロベニア

◆フランス開催

第5戦 ○3−1 セルビア

第6戦 イラン

第7戦 アメリカ

第8戦 フランス

◆日本開催第9戦 イタリア第10戦 カナダ第11戦 ベルギー第12戦 アルゼンチン