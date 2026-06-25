【バレー男子NL】日本が唯一負けなし5連勝 セルビアを3−1で下す ブラジルがウクライナで敗れ初黒星
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日〜28日)
男子ネーションズリーグ(NL)は第2週が現地24日から各地で開催されました。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。3週に分かれて各4試合を戦います。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出。第2週、日本はフランスプールで、セルビア、イラン、アメリカ、フランスと戦います。
第1週を4連勝だった日本は、セルビアに3−1(25−17、25−15、22−25、25−16)で勝利。郄橋藍選手が両チーム最多22得点をあげる活躍をみせました。一方、同じく4連勝だったブラジルがウクライナに敗戦。日本が唯一の負けなし5連勝となり、首位に浮上しました。
日本は1日空いて現地26日にイランと戦います。
▽現地24日結果
トルコ 3−0 中国
ブルガリア 3−2 イタリア
日本 3−1 セルビア
アルゼンチン 3−2 ドイツ
ウクライナ 3−1 ブラジル
アメリカ 3−0 キューバ
ポーランド 3−2 ベルギー
フランス 3−2 イラン
スロベニア 3−1 カナダ
▽日本の予選ラウンド日程
◆中国開催
第1戦 ○3−0 ウクライナ
第2戦 ○3−2 ポーランド
第3戦 ○3−1 中国
第4戦 ○3−1 スロベニア
◆フランス開催
第5戦 ○3−1 セルビア
第6戦 イラン
第7戦 アメリカ
第8戦 フランス
第9戦 イタリア
第10戦 カナダ
第11戦 ベルギー
第12戦 アルゼンチン