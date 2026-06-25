じゃれ合っていた猫たちが突如として動きを止める様子が、SNSで話題を集めている。

【映像】猫が急に先生が来た時の小学生になる瞬間（実際の様子）

投稿したのは、猫のムギくん（9カ月）とコナツちゃん（9カ月）の飼い主（@DAYS31612434）。「自習中にふざけていたら急に先生が教室に来た時の小学生」というコメントとともに、じゃれ合う2匹の様子を撮影し、Xに投稿した。2匹がよくいる場所でじゃれ合っていたため、飼い主がカメラを向けたところ、何かに気づいたように突然動きを止め、あたりをキョロキョロと見回す驚きの反応を見せた。

飼い主に話を伺うと、「動画には入っていませんが先住猫が近くを通りかかり、その鳴き声に反応したようです」とのこと。まさに突然教室に入ってきた先生のように、先住猫のチャミちゃん（5歳）の存在を察知して「ヤバい！」となったような、「なにもやってませんよ」感が凄い様子が捉えられた。ちなみに、動画の撮影終了後は、再び仲良くじゃれ合っていたそうだ。

動画を見た人からは「（先住猫の）チャミ先生が来ますよ〜」「なにもやってませんよ感が凄い」「一応ダメなことわかっててやる感じ可愛いよね笑」などの声が寄せられている。（『わたしとニュース』より）