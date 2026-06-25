ビールがおいしい季節到来！ ビールといえば、おつまみ！ 居酒屋みたいな絶品おつまみを家でもつくれたら、もっとお酒がおいしいのになぁ……。

と思っていたら、珠玉のおつまみレシピ本を発見しました！ その名も『サッポロビールの晩酌三昧！ 乾杯おつまみ』。あのサッポロビールが監修した本書の電子版が、本日6月25日限定で499円！ Amazonスペシャルセール中です！

サッポロビールの晩酌三昧！ 乾杯おつまみ 監修:サッポロビール株式会社 \499 （2026/06/25 10:16時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

家に帰って5分で完成！ ウマすぎてリピ三昧な『モッツァレラチーズの冷奴風』

事前に本書を手にして中身をパラパラとめくってみると、どれもササっとつくれそうなレシピばかり。さっそく一品つくってみました。

↑『モッツァレラチーズの冷奴風』

火も包丁も使わないから、誇張なく1分で完成！ あっという間にできるから、飲みたいテンションそのままで乾杯できる！ 最高です！（ちなみに、この日はネギがなかったので割愛しましたが、かけるとさらにおいしいですよ！）

この組み合わせがあったか！ 2つの隠し味でお店の味「鮭のポテトサラダ」

あまりに簡単だったので、もう一品トライしてみました。みんな大好きポテサラ！

↑「鮭のポテトサラダ」

ポテサラはよくつくるんですが、鮭フレークとクリームチーズを入れたのは初めて。「え、お店の味……？」と戸惑ってしまったほどのおいしさでした。これはビールが進みます〜！

ほかにも、「乾杯をもっとおいしく。」する珠玉のレシピが100品詰まっている『サッポロビールの晩酌三昧！ 乾杯おつまみ』。140年以上愛され続けているビールメーカーが教えるレシピたちは、どれも間違いないおいしさです。

料理ごとに相性のいいお酒がアイコンで表示されているから、今日飲みたいお酒の種類からおつまみを選んでも楽しいですよ。一冊あれば晩酌がもっと盛り上がる！ 499円の超お得価格でぜひ手に入れてくださいね。

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