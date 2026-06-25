◆米大リーグ ツインズ３―４ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ツインズ戦に「１番・投手」で先発。２０日に真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表してからの初登板は６回５安打３失点（自責２）２四球８奪三振で８勝目を挙げた。リアル二刀流で打者としては自身を援護する適時打など２安打を放ち、勝利に貢献した。

この日は１点リードの２回。３本のヒットを浴びて１死満塁とされると、９番クライドラーへの初球がパスボールとなって同点とされた。メジャー自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）とこん身の１球だったが、捕手ラッシングが捕り切れなかった。直後にプライアー投手コーチがマウンドに間を取りに行ったが、大谷がラッシングに強い口調で何かを伝えている場面も見られた。なおも１死二、三塁で再開したが、大谷はクライドラーに５球目の１０１・４マイル（約１６３・２キロ）直球を中前への勝ち越し２点適時打とされた。

規定投球回到達には７回１／３が必要だったが、６回限りで降板した。６回で８９球を投げて５７球がストライク。５安打３失点（自責２）、２四球８三振で防御率は１・５８となった。

打者では第１打席は初球打ちで右直。３失点した直後、１−３の３回無死二塁で、中前適時打を放ち、１点差とした。パヘス三振で１死後、フリーマン四球、ベッツ左前打で１死満塁。マンシーも右前適時打で続き、大谷が生還して同点のホームを踏んだ。さらにコールが右犠飛を放ち、すぐさま逆転に成功した。９回１死の第５打席では右前打を放ち、１０試合ぶりのマルチ安打を記録した。

「投手・大谷」は前回１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦で６回７安打４失点も７勝目を挙げた。最速１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測し、４回まで２安打無失点と好投していたが、５回だった。先頭打者の四球をきっかけにド軍移籍後ワーストの１イニング４失点。一時１・００まで戻していた防御率も０点台復帰とはならず、６回で降板したことで規定投球回（当時）にも１回１／３届かなかった。６月になってから右手中指のマメの問題が表面化しているが、この時も出血が見られた。また、投手専念のはずが６回には代打出場。遊ゴロに倒れたが、登板時の代打はメジャー９年目で初めてと新たな扉を開いていた。