２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが、妹に“似ている”お笑い芸人とのツーショットを公開した。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「あれ？美帆大きくなった！？笑 今日のラヴィットでかが屋の賀屋さんが美帆の髪形に似せてきてくれました」と、お笑いコンビ「かが屋」の賀屋壮也と並んで写真に収まった菜那さん。

同競技で日本女子最多となる五輪メダル通算１０個を獲得して現役引退した妹・美帆さんのように、髪を後ろでまとめた賀屋の姿が「朝は似てないと思ったけど…見てるとなんか似てる気がしてきた…笑」といい、「帰りに高木姉妹でパシャリ 加賀さんに姉妹ショット撮ってもらいました笑 賀屋さんも加賀さんもありがとうございました！！」とつづっている。

この投稿には「髪の毛の散らした感じが好きで、ヘアスタイル、見ておりました」「ラヴィットで『ホンマの姉妹共演』も期待したいです」「似てないとは言い切れないクオリティー」「デカくなりすぎ」「高木姉妹」「かわいい姉妹」などのコメントが寄せられている。