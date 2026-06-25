◆米大リーグ ブルージェイズ１―３アストロズ（２４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、本拠のアストロズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場。４試合ぶりに無安打の２三振に終わり、連続試合安打、連続試合打点はともに「３」でストップした。打率は２割３分８厘となった。

岡本も思わず「え？！」と言ってしまいそうなプレーが出たのは、１−１の同点で迎えた８回表。１死から中越え三塁打の走者がいた場面だった。岡本は三塁から離れて、続くディアスの打席を見守っていた。すると、カウント１−０から、マウンドの右腕・ホフマンは塁から離れている岡本よりもさらにショート寄りの方向になぜかけん制球を投げた。岡本はグラブを持った左手をいっぱいに伸ばしたが、捕球できず。その間に三塁走者が勝ち越しのホームを踏んだ（記録はホフマンの送球エラー）。

岡本は２０日カブス戦で１６号決勝３ラン、２２日アストロズ戦で同点１７号、前夜は本塁打こそ出なかったが渡米後初の１試合３安打＆５出塁の大暴れで地元大観衆を沸かせ、「ちゃんと捉えられている。球の見え方はいい」と自信のコメントを残していた。

この日はアストロズ投手陣に三ゴロ、一ゴロ、２打席連続空振り三振に封じられた。